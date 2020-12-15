search
ΠΕΜΠΤΗ 29.10.2026 12:30
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.12.2020 16:57

Τροφές με περισσότερο σίδηρο από το σπανάκι

15.12.2020 16:57
Τροφές με περισσότερο σίδηρο από το σπανάκι - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

 

Η κόπωση, οι ταχυπαλμίες, η δύσπνοια και οι ημικρανίες είναι κοινά συμπτώματα που προκαλούν ανησυχία.

Μπορεί επίσης να είναι σημάδια ανεπάρκειας σιδήρου, η οποία αποτελεί τη συνηθέστερη διατροφική διαταραχή στον κόσμο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

«Ο σίδηρος μεταφέρει οξυγόνο μέσω του αίματος στους μυς και τον εγκέφαλο, γι’ αυτό είναι απαραίτητος για την ψυχική και σωματική υγεία και απόδοση», αναφέρει η διαιτολόγος Brigitte Zeitlin.

Το μέταλλο είναι επίσης απαραίτητο για τη διατήρηση υγιούς ανοσοποιητικού συστήματος, τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, την πέψη και την απορρόφηση άλλων θρεπτικών ουσιών, γεγονός που εξηγεί γιατί η έλλειψή του μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστα συμπτώματα.

Δείτε ποιες τροφές είναι πλούσιες σε σίδηρο:

Οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται το κόκκινο κρέας όταν πρόκειται για σίδηρο. Μία μοσχαρίσια μπριζόλα περιέχει σχεδόν τρία χιλιογραμμάρια σιδήρου, καθώς και βιταμίνη Β-12, ψευδάργυρο και σελήνιο.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να καταναλώνετε οστρακοειδή: Είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, χαμηλά σε θερμίδες και καλή πηγή ωμέγα-3 λιπαρών οξέων. Τα περισσότερα περιέχουν επίσης μεγάλες ποσότητες σιδήρου, ενώ παράλληλα σας προσφέρουν ψευδάργυρο, ο οποίος ωφελεί το ανοσοποιητικό σας σύστημα.

Μισό φλιτζάνι αποξηραμένα βερίκοκα αποδίδει σχεδόν 2 χιλιογραμμάρια του μετάλλου, ενώ έχουν μόλις 160 θερμίδες. Είναι ιδανική επιλογή για χορτοφάγους, επειδή τα βερίκοκα περιέχουν επίσης αρκετή βιταμίνη C, που βοηθά το σώμα να απορροφήσει τον σίδηρο.

Οι μαγειρεμένες φακές έχουν περισσότερα από τρία χιλιογραμμάρια ανά μισό φλιτζάνι και είναι επίσης μία καλή πηγή πρωτεΐνης. Επιπλέον, η υψηλή περιεκτικότητά τους σε ίνες βοηθά στην προαγωγή της υγείας του εντέρου, γεγονός που με τη σειρά του προωθεί την απορρόφηση όλων των μετάλλων που παίρνουμε από τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου.

Αν και φημίζονται για την περιεκτικότητά τους σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, οι μικροσκοπικοί σπόροι chia περιέχουν επίσης μεγάλη ποσότητα σιδήρου. Θα σας προσφέρουν επίσης φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και άλλα πολύτιμα μέταλλα όπως ασβέστιο, μαγνήσιο και φώσφορο.

Πηγή: onmed.gr

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Η ΕΡΤ «πέθανε» τους Μίκη Θεοδωράκη και Ειρήνη Παππά – Συγνώμη ζητά η διοίκηση (Photos) - Media
MEDIA

ΕΡΤ: «Μαύρη τρύπα» από το ανταποδοτικό τέλος, μέσω των παρόχων ρεύματος

novacinema_adv
ADVERTORIAL

Nova TV: Το βραβευμένο με Oscar & Χρυσή Σφαίρα «Sentimental Value» φέρνει… Συναισθηματική αξία στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1!

xaris doukas 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας: «Στα Εξάρχεια ανοίγεις την πόρτα και χτυπάει στις λαμαρίνες του Μετρό – Να ανοίξει η πλατεία έως ότου φτάσει ο μετροπόντικας»

sokolates
ΚΟΣΜΟΣ

Η μάχη της σοκολάτας: Η ιδιοκτήτρια εταιρεία της Toblerone έκανε μήνυση κατά βρετανικής για… πνευματικά δικαιώματα στο σχήμα

Junkanoo_charles
LIFESTYLE

Ο Κάρολος χόρεψε με μαράκες στις Μπαχάμες – Η αναφορά στη δουλεία και η «συγγνώμη» που δεν είπε (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aftokinito_service_2810_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάνω λίγα χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο - Χρειάζεται service κάθε χρόνο;

xoriatiko-8234
ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Οι «φύλακες» της νύχτας, η δημοπρασία στη Ρόδο και οι συνομιλίες που εξετάζουν οι Αρχές

galaktoboureko_sintagijpg
CUCINA POVERA

Παραδοσιακό γαλακτομπούρεκο με αρωματικό σιρόπι από γλυκό του κουταλιού

giannis hit
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Μαϊάμι, έχουμε πρόβλημα»: 0-4 οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Μήπως έφτιαξαν μια “superteam” που δεν ταιριάζει;»

nikos-filis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βούτσης, Φίλης και Σκουρλέτης: Οι τρεις της Νέας Αριστεράς που κοιτάζουν προς τον ΣΥΡΙΖΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 29.10.2026 12:29
Η ΕΡΤ «πέθανε» τους Μίκη Θεοδωράκη και Ειρήνη Παππά – Συγνώμη ζητά η διοίκηση (Photos) - Media
MEDIA

ΕΡΤ: «Μαύρη τρύπα» από το ανταποδοτικό τέλος, μέσω των παρόχων ρεύματος

novacinema_adv
ADVERTORIAL

Nova TV: Το βραβευμένο με Oscar & Χρυσή Σφαίρα «Sentimental Value» φέρνει… Συναισθηματική αξία στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1!

xaris doukas 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας: «Στα Εξάρχεια ανοίγεις την πόρτα και χτυπάει στις λαμαρίνες του Μετρό – Να ανοίξει η πλατεία έως ότου φτάσει ο μετροπόντικας»

1 / 3