Τροφές με περισσότερο σίδηρο από το σπανάκι

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η κόπωση, οι ταχυπαλμίες, η δύσπνοια και οι ημικρανίες είναι κοινά συμπτώματα που προκαλούν ανησυχία.

Μπορεί επίσης να είναι σημάδια ανεπάρκειας σιδήρου, η οποία αποτελεί τη συνηθέστερη διατροφική διαταραχή στον κόσμο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

«Ο σίδηρος μεταφέρει οξυγόνο μέσω του αίματος στους μυς και τον εγκέφαλο, γι’ αυτό είναι απαραίτητος για την ψυχική και σωματική υγεία και απόδοση», αναφέρει η διαιτολόγος Brigitte Zeitlin.

Το μέταλλο είναι επίσης απαραίτητο για τη διατήρηση υγιούς ανοσοποιητικού συστήματος, τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, την πέψη και την απορρόφηση άλλων θρεπτικών ουσιών, γεγονός που εξηγεί γιατί η έλλειψή του μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστα συμπτώματα.

Δείτε ποιες τροφές είναι πλούσιες σε σίδηρο:

Οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται το κόκκινο κρέας όταν πρόκειται για σίδηρο. Μία μοσχαρίσια μπριζόλα περιέχει σχεδόν τρία χιλιογραμμάρια σιδήρου, καθώς και βιταμίνη Β-12, ψευδάργυρο και σελήνιο.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να καταναλώνετε οστρακοειδή: Είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, χαμηλά σε θερμίδες και καλή πηγή ωμέγα-3 λιπαρών οξέων. Τα περισσότερα περιέχουν επίσης μεγάλες ποσότητες σιδήρου, ενώ παράλληλα σας προσφέρουν ψευδάργυρο, ο οποίος ωφελεί το ανοσοποιητικό σας σύστημα.

Μισό φλιτζάνι αποξηραμένα βερίκοκα αποδίδει σχεδόν 2 χιλιογραμμάρια του μετάλλου, ενώ έχουν μόλις 160 θερμίδες. Είναι ιδανική επιλογή για χορτοφάγους, επειδή τα βερίκοκα περιέχουν επίσης αρκετή βιταμίνη C, που βοηθά το σώμα να απορροφήσει τον σίδηρο.

Οι μαγειρεμένες φακές έχουν περισσότερα από τρία χιλιογραμμάρια ανά μισό φλιτζάνι και είναι επίσης μία καλή πηγή πρωτεΐνης. Επιπλέον, η υψηλή περιεκτικότητά τους σε ίνες βοηθά στην προαγωγή της υγείας του εντέρου, γεγονός που με τη σειρά του προωθεί την απορρόφηση όλων των μετάλλων που παίρνουμε από τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου.

Αν και φημίζονται για την περιεκτικότητά τους σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, οι μικροσκοπικοί σπόροι chia περιέχουν επίσης μεγάλη ποσότητα σιδήρου. Θα σας προσφέρουν επίσης φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και άλλα πολύτιμα μέταλλα όπως ασβέστιο, μαγνήσιο και φώσφορο.

Πηγή: onmed.gr