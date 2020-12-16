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16.12.2020 12:22

Δίκη για το θάνατο της μικρής Μελίνας: Την ενοχή της αναισθησιολόγου πρότεινε ο εισαγγελέας

16.12.2020 12:22
Δίκη για το θάνατο της μικρής Μελίνας: Την ενοχή της αναισθησιολόγου πρότεινε ο εισαγγελέας - Media

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Την ενοχή της αναισθησιολόγου πρότεινε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου όπου δικάζεται η υπόθεση του θανάτου της 4χρονης Μελίνας Παρασκάκη η οποία άφησε την τελευταία της πνοή μετά από χειρουργική επέμβαση ρουτίνας στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο τον Δεκέμβριο του 2015.

Κατά την πρότασή του ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι έγιναν λανθασμένες ενέργειες από την αναισθησιολόγο που οδήγησαν στο θάνατο της 4χρονης. Την ίδια ώρα υπογράμμισε ότι δεν αποδείχτηκε πως υπήρξε αλλεργική αντίδραση, όπως είπε στην απολογία της η αναισθησιολόγο, όπως.αναφέρει το cretapost.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την απολογία της η αναισθησιολόγος περιέγραψε με λεπτομέρεια τους χειρισμούς που ακολούθησε στο χειρουργείο. Δήλωσε ότι έκανε ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να σώσει το παιδί και ότι η 4χρονη Μελίνα παρουσίασε μια εξαιρετικά σπάνια επιπλοκή, κατά τη διάρκεια ενός συνηθισμένη χειρουργείου.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το πρωί της Κυριακής 27 Δεκεμβρίου του 2015 η 4χρονη Μελίνα από τη Νεάπολη εισήχθη στο Βενιζέλειο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργείο για «κρεατάκια».

Αρχικά η 4χρονη Μελίνα πέρασε από προεγχειρητικό έλεγχο όπου, σύμφωνα με τους γιατρούς, δεν παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα.

Την Δευτέρα το άτυχο κοριτσάκι εισάγεται για το προγραμματισμένο χειρουργείο με τους γιατρούς να προχωρούν στην αφαίρεσή τους και στην τοποθέτηση σωλήνων στα αυτιά.

Κατά την διάρκεια της ανάνηψης η 4χρονη Μελίνα παρουσίασε επιπλοκές με τους γιατρούς να την διασωληνώνουν ξανά και να την μεταφέρουν σε κρίσιμη κατάσταση στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων στο ΠΑΓΝΗ.

Στις 6 τα ξημερώματα της Τρίτης 29 Δεκεμβρίου το 4χρονο κορίτσι άφησε την τελευταία της πνοή.

 

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