Στην Ελευσίνα Χαρδιαλιάς και Αρκουμανέας – Rapid Tests στη Δυτική Αττική

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Το σημείο ελέγχων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) που πραγματοποιούν κλιμάκια του ΕΟΔΥ, στο Δημοτικό parking Τραυλού και Χατζηδάκη, στην Ελευσίνα, θα επισκεφτούν, στις 3.30 το μεσημέρι, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς και ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ πραγματοποιούν δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through) σε περιοχές της Δ. Αττικής.

Ειδικότερα

Δήμος Ελευσίνας

10:00-16:00

Δημοτικό parking, Τραυλού και Χατζηδάκη

Δημοτικό Ιατρείο Μαγούλας

Δήμος Ασπροπύργου, Κοινότητα Ρομά

09:00-12:00, Νέα Ζωή

12:30-15:00, Νεόκτιστα

Δήμος Μάνδρας

10:00-15:00 Πλατεία Γκλιάτη