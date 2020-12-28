search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.07.2026 12:18
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.12.2020 06:44

Ωραιόκαστρο: Συνέλαβαν 15χρονο με τον πατέρα του για τη ρατσιστική επίθεση κατά δομής προσφυγόπουλων

28.12.2020 06:44
Ωραιόκαστρο: Συνέλαβαν 15χρονο με τον πατέρα του για τη ρατσιστική επίθεση κατά δομής προσφυγόπουλων - Media

 

Πατέρας και γιος ταυτοποιήθηκαν για συμμετοχή στο επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη δομή φιλοξενίας ανήλικων προσφυγόπουλων, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την αστυνομία, ο πατέρας κρατείται ενώ ο ανήλικος γιος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

Η δομή στο Ωραιόκαστρο λειτουργεί υπό την αιγίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος και, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της, Θοδωρής Καραγιάννης, άγνωστοι συγκεντρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου έξω από τον χώρο με μαχαίρια, καδρόνια και σιδερολοστούς, φώναξαν αρχικά «ρατσιστικά», όπως τα χαρακτήρισε συνθήματα, και στη συνέχεια επιχείρησαν να εισβάλουν στο χώρο όπου φιλοξενούνται τα προσφυγόπουλα.

επίθεση - δομή ασυνόδευτων ανηλίκων

Την καταγγελία ερευνά το Τμήμα Ρατσιστικής Βίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ενώ όπως είπε ο κ. Καραγιάννης θα καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στην αρμόδια εισαγγελία καθώς «οφείλουμε όλοι να προστατεύσουμε τα ανήλικα απέναντι σε ανθρώπους που με σχέδιο υποκινούνε μίσος και προπαγάνδα και δεν φοβούνται να ασκήσουν βία με κίνδυνο ζωής σε παιδιά 12-15 ετών».

Να σημειωθεί πάντως ότι δικογραφία σχηματίσθηκε και σε βάρος 15χρονου αλλοδαπού στον οποίο πατέρας και γιος υπέβαλανε μήνυση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα αδικήματα της εξύβρισης, της απειλής και της σωματικής βλάβης. Και αυτός ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Η αστυνομία αναμένεται να κάνει σήμερα Δευτέρα επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
5G-SHEAL
ADVERTORIAL

Ιδιωτικό δίκτυο 5G SA στο Αρεταίειο Νοσοκομείο από την COSMOTE TELEKOM στο πλαίσιο του έργου 5G-SHEAL

EXCAVATION_2
ADVERTORIAL

«Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός»: 15 πρωτότυπες παραγωγές φέρνει η δεύτερη εβδομάδα του προγράμματος | 6-12 Ιουλίου 2026

antetokounmpo-gamos-new
LIFESTYLE

Παντρεύτηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο – Κουμπάρος ο αδερφός του, Γιάννης (Photo)

dei-rodos
BUSINESS

Όμιλος ΔΕΗ: Με πέντε νέες, ευέλικτες αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο

image006
ADVERTORIAL

13oς Άθλος , του Δημήτρη Πασσά, Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών, Αίθριο (Βεργίνα) – Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stournaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μέτωπο κατά της ασυδοσίας των funds, μαζικό εξώδικο στον Γιάννη Στουρνάρα

tsimtsili-new
MEDIA

Τσιμτσιλή για Κουτσελίνη: «Το ότι η πάλαι ποτέ διευθύντριά μου θα είναι του χρόνου απέναντί μας αποτελεί ιντριγκαδόρικο σχέδιο»

sfakia dromos3
TRAVEL

Road trip: Οι πιο όμορφοι δρόμοι της Ελλάδας – Πέντε διαδρομές που αξίζουν το ταξίδι όσο και ο προορισμός

Venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφουν άρον άρον από τη Βενεζουέλα οι διασώστες - Φόβοι για μολυσματικές ασθένειες, εντοπίστηκαν κρούσματα χολέρας

bakogiani-samaras-dendias-androulakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μήνυμα της Ντόρας, η δημοσκοπική ισορροπία ΝΔ - ΕΛΑΣ, ο TikTokερ Σαμαράς, το τετ α τετ Δένδια – Ανδρουλάκη, το αντίο του Τσίμα και ο Ντόκος  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.07.2026 12:17
5G-SHEAL
ADVERTORIAL

Ιδιωτικό δίκτυο 5G SA στο Αρεταίειο Νοσοκομείο από την COSMOTE TELEKOM στο πλαίσιο του έργου 5G-SHEAL

EXCAVATION_2
ADVERTORIAL

«Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός»: 15 πρωτότυπες παραγωγές φέρνει η δεύτερη εβδομάδα του προγράμματος | 6-12 Ιουλίου 2026

antetokounmpo-gamos-new
LIFESTYLE

Παντρεύτηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο – Κουμπάρος ο αδερφός του, Γιάννης (Photo)

1 / 3