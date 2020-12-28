Ωραιόκαστρο: Συνέλαβαν 15χρονο με τον πατέρα του για τη ρατσιστική επίθεση κατά δομής προσφυγόπουλων

Πατέρας και γιος ταυτοποιήθηκαν για συμμετοχή στο επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη δομή φιλοξενίας ανήλικων προσφυγόπουλων, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την αστυνομία, ο πατέρας κρατείται ενώ ο ανήλικος γιος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

Η δομή στο Ωραιόκαστρο λειτουργεί υπό την αιγίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος και, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της, Θοδωρής Καραγιάννης, άγνωστοι συγκεντρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου έξω από τον χώρο με μαχαίρια, καδρόνια και σιδερολοστούς, φώναξαν αρχικά «ρατσιστικά», όπως τα χαρακτήρισε συνθήματα, και στη συνέχεια επιχείρησαν να εισβάλουν στο χώρο όπου φιλοξενούνται τα προσφυγόπουλα.

Την καταγγελία ερευνά το Τμήμα Ρατσιστικής Βίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ενώ όπως είπε ο κ. Καραγιάννης θα καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στην αρμόδια εισαγγελία καθώς «οφείλουμε όλοι να προστατεύσουμε τα ανήλικα απέναντι σε ανθρώπους που με σχέδιο υποκινούνε μίσος και προπαγάνδα και δεν φοβούνται να ασκήσουν βία με κίνδυνο ζωής σε παιδιά 12-15 ετών».

Να σημειωθεί πάντως ότι δικογραφία σχηματίσθηκε και σε βάρος 15χρονου αλλοδαπού στον οποίο πατέρας και γιος υπέβαλανε μήνυση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα αδικήματα της εξύβρισης, της απειλής και της σωματικής βλάβης. Και αυτός ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Η αστυνομία αναμένεται να κάνει σήμερα Δευτέρα επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση.