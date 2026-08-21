Καύσιμα: Πάνω από 2 ευρώ το ντίζελ – Εξετάζει παράταση της επιδότησης τον Σεπτέμβριο η κυβέρνηση

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Το ντίζελ έχει ήδη σπάσει το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο και η νέα άνοδος του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές απειλεί να κάνει ακόμη ακριβότερη την επιστροφή στην καθημερινότητα μετά τις θερινές διακοπές. Με το Brent κοντά στα 94 δολάρια το βαρέλι, η κυβέρνηση εξετάζει πλέον σοβαρά να παρατείνει και για τον Σεπτέμβριο την επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο, μαζί με τον ΦΠΑ.

Το μέτρο εφαρμόζεται από την 1η Αυγούστου και κανονικά εκπνέει στις 31 του μήνα. Αν δεν δοθεί παράταση, η κρατική στήριξη θα εξαφανιστεί από την τιμή του ντίζελ ακριβώς τη στιγμή που εκατοντάδες χιλιάδες οδηγοί επιστρέφουν στις καθημερινές μετακινήσεις τους.

Οι αποφάσεις αναμένονται την επόμενη εβδομάδα και θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την πορεία του πετρελαίου. Με τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή να παραμένουν ενεργές και το Brent να βρίσκεται σε υψηλό τριών εβδομάδων, πάντως, οι πιθανότητες ουσιαστικής αποκλιμάκωσης των τιμών δεν είναι μεγάλες.

Και το πρόβλημα δεν αφορά μόνο όσους γεμίζουν το ρεζερβουάρ τους. Το ντίζελ βρίσκεται στην καρδιά των οδικών μεταφορών και μια νέα αύξηση μπορεί να περάσει σταδιακά στα μεταφορικά κόστη και από εκεί στα ράφια, προσθέτοντας ακόμη έναν παράγοντα πίεσης στις τιμές.

Στα 2,247 ευρώ το λίτρο στις Κυκλάδες

Η κατάσταση στην αντλία είναι ήδη δύσκολη. Τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων δείχνουν ότι η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ κίνησης έχει φθάσει στα 2,012 ευρώ το λίτρο.

Η εικόνα γίνεται ακόμη χειρότερη στα νησιά, όπου το αυξημένο κόστος μεταφοράς ανεβάζει παραδοσιακά τις τιμές. Στις Κυκλάδες η μέση τιμή έχει εκτοξευθεί στα 2,247 ευρώ το λίτρο.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το να αποσυρθεί η επιδότηση από την 1η Σεπτεμβρίου θα σήμαινε ότι ένα πρόσθετο κόστος θα επέστρεφε αυτομάτως στην αγορά, εκτός εάν στο μεταξύ υπάρξει σημαντική πτώση των διεθνών τιμών.

Γι’ αυτό και η παράταση για έναν ακόμη μήνα θεωρείται αυτή τη στιγμή το επικρατέστερο σενάριο. Το οικονομικό επιτελείο, ωστόσο, δεν εξετάζει μόνο τις τιμές του πετρελαίου. Μετρά και το κόστος της παρέμβασης, καθώς οι διαθέσιμοι πόροι για ενεργειακές ενισχύσεις δεν είναι απεριόριστοι.

Τι θα γίνει με τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων

Υπάρχει όμως και ένας δεύτερος παράγοντας που μπορεί να καθορίσει πόσο θα πληρώνουν οι οδηγοί τον Σεπτέμβριο.

Στις 31 Αυγούστου λήγει και η συμφωνία της κυβέρνησης με Helleniq Energy και Motor Oil, βάσει της οποίας τα δύο διυλιστήρια προσφέρουν έκπτωση 5 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη.

Στην περίπτωση του ντίζελ, επομένως, η κρατική επιδότηση και η έκπτωση των διυλιστηρίων δημιουργούν σήμερα ένα συνολικό «μαξιλάρι» 15 λεπτών ανά λίτρο.

Αν σταματήσουν ταυτόχρονα και οι δύο παρεμβάσεις, η πίεση στην τελική τιμή θα είναι αισθητά μεγαλύτερη. Το ενδεχόμενο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία εάν το Brent εξακολουθεί να κινείται στα σημερινά υψηλά επίπεδα.

Για την ώρα δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν Helleniq Energy και Motor Oil θα συνεχίσουν τις εκπτώσεις μετά το τέλος Αυγούστου. Το θέμα αναμένεται να βρεθεί στις συζητήσεις με την κυβέρνηση, η οποία θα επιδιώξει να διατηρήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του σημερινού «αναχώματος».

Το ερώτημα είναι για πόσο μπορεί να συνεχιστεί μια πολιτική προσωρινών εκπτώσεων και επιδοτήσεων, εάν οι διεθνείς τιμές παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα.

Η κρατική επιδότηση χρηματοδοτείται από τον «κουμπαρά» περίπου 200 εκατ. ευρώ που είχε κρατηθεί από την άνοιξη για παρεμβάσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Πρόκειται όμως για πεπερασμένο απόθεμα, το οποίο θα πρέπει να καλύψει και πιθανές ανάγκες τους επόμενους μήνες.

Το δίλημμα για το οικονομικό επιτελείο είναι συνεπώς σαφές: είτε θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί μέρος του αποθεματικού για να συγκρατεί την τιμή του ντίζελ είτε θα αφήσει την αγορά να απορροφήσει πλήρως τις διεθνείς ανατιμήσεις.

Με το ντίζελ ήδη πάνω από τα 2 ευρώ και τον Σεπτέμβριο να φέρνει περισσότερες μετακινήσεις και αυξημένες ανάγκες μεταφοράς, η δεύτερη επιλογή θα σήμαινε έναν ακόμη ακριβότερο λογαριασμό για οδηγούς, επαγγελματίες και, τελικά, καταναλωτές.

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