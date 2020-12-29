Παράταση του σκληρού lockdown σε Δυτική Αττική και Κοζάνη μέχρι τις 6 Ιανουαρίου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Παράταση της ισχύος των περιοριστικών μέτρων σε περιοχές της Δυτικής Αττικής ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού.

Ειδικότερα, ανακοίνωσε πως αποφασίστηκε παράταση των πρόσφατων περιοριστικών μέτρων των δήμων Ασπροπύργου και Ελευσίνας μέχρι και την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου, στις 6 το πρωί.

Στον δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας αποφασίστηκε η άρση των πρόσφατων μέτρων καθώς τα ενεργά κρούσματα έχουν υποχψωρήσει από τα 30 στα 14 σήμερα.

Επίσης παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα στην Κοζάνη, την Εορδαία και το δήμο Βοΐων. Άρση των μέτρων αποφασίστηκε επίσης για τους δήμους Σερβίων και Βελβεντού. Στα μέτρα που παρατείνονται υπάρχει και αυτό της απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις 18:00 έως τις 05:00.

Όσον αφορά την τοπική ενότητα Θεσπιέων του δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων της ΠΕ Βοιωτίας, η κατάσταση δείχνει να βελτιώνεται.

Ενημέρωσε ακόμα πως λόγω του έντονου επιδημιολογικού φορτίου που παρατηρείται στο χωριό Γκέλλη του δήμου Αμυνταίου της ΠΕ Φλώρινας αποφασίστηκε από αύριο, στις 6 το πρωί, και για 10 ημέρες, θα ισχύσουν τα ίδια πρόσθετα μέτρα που ισχύουν για τις Θεσπιές.

Τέλος, απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους της περιφερειακής ενότητας Φλώρινας, στους δήμους Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Περιστερίου, Ηλίου και Αχαρνών, στην περιοχή Ζεφυρίου του δήμου Φυλής, καθώς και στο νησί της Καλύμνου, να παραμείνουν εξαιρετικά προσεκτικοί και να συνεχίσουν να είναι συνεπείς στην τήρηση των μέτρων.

Υπενθύμισε ότι τα μέτρα που ίσχυσαν τα Χριστούγεννα ισχύουν και την Πρωτοχρονιά.