search
ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 21:56
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.01.2021 07:09

Το Ισλαμικό Κράτος βρίσκεται πίσω από την επίθεση στην Τσετσενία

01.01.2021 07:09
Το Ισλαμικό Κράτος βρίσκεται πίσω από την επίθεση στην Τσετσενία - Media

 

Η τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση δύο ανδρών οπλισμένων με μαχαίρια τη Δευτέρα στην πόλη Γκρόζνι, πρωτεύουσα της Τσετσενίας, στη Ρωσική Ομοσπονδία, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, επικαλούμενο την εφημερίδα Αλ Νάμπα, όργανο προπαγάνδας των τζιχαντιστών.

Η εφημερίδα δεν δίνει κάποια απόδειξη για τον ισχυρισμό αυτό.

Οι δράστες της επίθεσης σκότωσαν έναν αστυνομικό και τραυμάτισαν άλλον έναν στην προσπάθειά τους να αρπάξουν όπλα, είπε τη Δευτέρα ο Ραμζάν Καντίροφ, επικεφαλής της κυβέρνησης στη φτωχή περιοχή όπου κατοικούν κυρίως μουσουλμάνοι. Οι δύο φερόμενοι ως τζιχαντιστές σκοτώθηκαν από πυρά ανδρών των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Ο τσετσένος ηγέτης ανέφερε ότι οι δράστες της επίθεσης ήταν δύο αδέρφια από τη γειτονική Ιγκουσετία, που είχαν μεταναστεύσει το 2012 στην Τσετσενία και εργάζονταν σε αρτοποιείο.

Έχουν υπάρξει κι άλλες επιθέσεις εναντίον αξιωματούχων και στελεχών των δυνάμεων ασφαλείας στην Τσετσενία στο παρελθόν.

Μετά το 1991 και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η Ρωσία ενεπλάκη σε δύο πολέμους με αυτονομιστές στην Τσετσενία.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Imia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τουρκική πρόκληση: Σημάδεψαν με πυροβόλο Έλληνες ψαράδες στα ανοιχτά των Ιμίων

antigoni jalla
MEDIA

Eurovision 2026: Η Αντιγόνη στον Β’ Ημιτελικό για την Κύπρο με το εκρηκτικό «Jalla»

doukas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας για την τραγωδία στην Ηλιούπολη: Να ακούσουμε την κραυγή των νέων 

patisia
ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που φορτηγό παρασύρει και σκοτώνει την 79χρονη στα Άνω Πατήσια (Video)

zirihi nosokomeio- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο στην Ελβετία με καρδιοχειρουργό: Έβαζε ελαττωματικό εμφύτευμα, δικής του εταιρείας, σε ασθενείς – Έρευνα για 70 θανάτους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kalxas0762347
ΚΑΛΧΑΣ

Το κύμα των επιπτώσεων και οι εκλογές, η Παγώνη για το Επικρατείας, κόβεται η Αναστασίου, η κόντρα ΠΑΣΟΚ με δημοσκόπους και η υποψηφιότητα Αργυριάδη  

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

mousse_avocando
CUCINA POVERA

Μους σοκολάτας με αβοκάντο και μέλι

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 21:56
Imia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τουρκική πρόκληση: Σημάδεψαν με πυροβόλο Έλληνες ψαράδες στα ανοιχτά των Ιμίων

antigoni jalla
MEDIA

Eurovision 2026: Η Αντιγόνη στον Β’ Ημιτελικό για την Κύπρο με το εκρηκτικό «Jalla»

doukas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας για την τραγωδία στην Ηλιούπολη: Να ακούσουμε την κραυγή των νέων 

1 / 3