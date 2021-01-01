Το Ισλαμικό Κράτος βρίσκεται πίσω από την επίθεση στην Τσετσενία

Η τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση δύο ανδρών οπλισμένων με μαχαίρια τη Δευτέρα στην πόλη Γκρόζνι, πρωτεύουσα της Τσετσενίας, στη Ρωσική Ομοσπονδία, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, επικαλούμενο την εφημερίδα Αλ Νάμπα, όργανο προπαγάνδας των τζιχαντιστών.

Η εφημερίδα δεν δίνει κάποια απόδειξη για τον ισχυρισμό αυτό.

Οι δράστες της επίθεσης σκότωσαν έναν αστυνομικό και τραυμάτισαν άλλον έναν στην προσπάθειά τους να αρπάξουν όπλα, είπε τη Δευτέρα ο Ραμζάν Καντίροφ, επικεφαλής της κυβέρνησης στη φτωχή περιοχή όπου κατοικούν κυρίως μουσουλμάνοι. Οι δύο φερόμενοι ως τζιχαντιστές σκοτώθηκαν από πυρά ανδρών των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Ο τσετσένος ηγέτης ανέφερε ότι οι δράστες της επίθεσης ήταν δύο αδέρφια από τη γειτονική Ιγκουσετία, που είχαν μεταναστεύσει το 2012 στην Τσετσενία και εργάζονταν σε αρτοποιείο.

Έχουν υπάρξει κι άλλες επιθέσεις εναντίον αξιωματούχων και στελεχών των δυνάμεων ασφαλείας στην Τσετσενία στο παρελθόν.

Μετά το 1991 και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η Ρωσία ενεπλάκη σε δύο πολέμους με αυτονομιστές στην Τσετσενία.