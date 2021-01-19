Πανεπιστημιακή αστυνομία: Αποκλεισμός Πολυτεχνειούπολης από φοιτητές (Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Δυναμώνουν οι έμπρακτες αντιδράσεις των φοιτητών στην προσπάθεια της κυβέρνησης και του υπουργείου Παιδείας να επιβάλει πανεπιστημιακή αστυνομία εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
Παρά τις χθεσινές απειλές του πρύτανη του ΕΜΠ, πραγματοποιήθηκε ο εξαγγελεθείς σημερινός αποκλεισμός της Πολυτεχνειούπολης στου Ζωγράφου από μέλη των φοιτητικών συλλόγων του ιδρύματος.
Σχετικές αποφάσεις έχουν λάβει οι Φοιτητικοί Σύλλογοι του ΕΜΠ, καθώς και οι Σύλλογοι Διοικητικών Υπαλλήλων, Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών.
Βασικό αίτημα των κινητοποιήσεων είναι να παρθεί πίσω το νομοσχέδιο της κυβέρνησης και να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολών.
Αντίστοιχος αποκλεισμός είναι προγραμματισμένος και για αύριο Τετάρτη 20/1.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.