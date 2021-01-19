ΚΥΡΙΑΚΗ 10.05.2026 05:19
19.01.2021 12:02

Πανεπιστημιακή αστυνομία: Αποκλεισμός Πολυτεχνειούπολης από φοιτητές (Photos)

Δυναμώνουν οι έμπρακτες αντιδράσεις των φοιτητών στην προσπάθεια της κυβέρνησης και του υπουργείου Παιδείας να επιβάλει πανεπιστημιακή αστυνομία εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. 

Παρά τις χθεσινές απειλές του πρύτανη του ΕΜΠ, πραγματοποιήθηκε ο εξαγγελεθείς σημερινός αποκλεισμός της Πολυτεχνειούπολης στου Ζωγράφου από μέλη των φοιτητικών συλλόγων του ιδρύματος.

Σχετικές αποφάσεις έχουν λάβει οι Φοιτητικοί Σύλλογοι του ΕΜΠ, καθώς και οι Σύλλογοι Διοικητικών Υπαλλήλων, Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών.

Βασικό αίτημα των κινητοποιήσεων είναι να παρθεί πίσω το νομοσχέδιο της κυβέρνησης και να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολών.

Αντίστοιχος αποκλεισμός είναι προγραμματισμένος και για αύριο Τετάρτη 20/1.

