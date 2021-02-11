ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:24
11.02.2021 09:15

Θεσσαλονίκη: Πέθανε φλαμίνγκο που είχε δηλητηριαστεί από μόλυβδο

Δραματική κατάληξη είχε η περιπέτεια ενός πανέμορφου ροζ φλαμίνγκο το οποίο νοσηλευόταν δηλητηριασμένο στις εγκαταστάσεις της «Δράσης για την άγρια ζωή».

Πέθανε – το ένα από τα δύο – τα οποία είχαν για νοσηλεία δηλητηριασμένα από μόλυβδο που περιέχεται σε κυνηγετικά σκάγια στον δήμο Δέλτα.

«Το άλλο φλαμίνγκο, για το οποίο διαπιστώθηκε ότι έχει καταπιεί δεκάδες σκάγια, δίνει μεγάλο αγώνα για να επιβιώσει κι ενώ έδειξε αρχικά σημάδια βελτίωσης, τα τελευταία 24ωρα δεν είναι καλά και η κατάστασή του χειροτέρεψε», ανέφερε ο Σταύρος Καλπάκης από τη «Δράση», στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη μνεία στον υφυπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Αμυρά ο οποίος, μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού δηλητηρίασης φλαμίνγκο, επικοινώνησε με την περιβαλλοντική οργάνωση και μεσολάβησε ώστε να παραλάβουν άμεσα ένα φάρμακο που διακινεί το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας και ενδείκνυται για περιστατικά δηλητηρίασης από μόλυβδο.

«Παράλληλα, συνεργεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έκαναν δειγματοληψίες στον υγρότοπο του Αγ. Μάμα προκειμένου να ερευνηθεί η ύπαρξη βαρέων μετάλλων», συμπλήρωσε ο κ. Καλπάκης

Τέσσερις μπούφοι νοσηλεύονται στη «Δράση για την άγρια ζωή»

Στις εγκαταστάσεις της «Δράσης» περιθάλπονται αυτές τις μέρες, εκτός από τα δεκάδες ζώα, και 4 πανέμορφοι μπούφοι που τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τους αρμόδιους κτηνιάτρους, ο ένας ύστερα από ηλεκτροπληξία, σε τροχαίο ατύχημα ο άλλος και οι δυο είναι με αδιευκρίνιστη αιτία καθώς βρέθηκαν αδύναμοι να πετάξουν και με ελαφρά τραύματα.

