Προαστιακός: Σωματεία εργαζομένων ζητούν πύκνωση των δρομολογίων στη δυτική Αττική – «Είμαστε σαν σαρδέλες»

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«Χιλιάδες εργαζόμενοι αναγκάζονται καθημερινά να στοιβάζονται σαν τις σαρδέλες στα λιγοστά λεωφορεία που συνδέουν το Θριάσιο με τους κοντινούς δήμους και στα βαγόνια του Προαστιακού, που σε πολλές περιπτώσεις ο χρόνος αναμονής φτάνει και τη μια ώρα».

Αυτό αναφέρουν μεταξύ άλλων σωματεία εργαζομένων της δυτικής Αττικής σε επιστολή τους προς το υπουργείο Μεταφορών.

Σε ανακοίνωσή τους τα σωματεία μεταξύ άλλων σημειώνουν πως «η τραγική εικόνα καθημερινού συνωστισμού στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην περιοχή της Δυτικής Αττικής επιβεβαιώνει ότι η κυβερνητική πολιτική της ΝΔ, όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων, δεν έχει ως προτεραιότητα την ανάγκη ασφαλούς μετακίνησης των εργαζομένων από και προς τη δουλειά τους, αλλά την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Η πύκνωση των δρομολογίων στις αστικές συγκοινωνίες, η εξασφάλιση νέου σύγχρονου στόλου, η πρόσληψη και εκπαίδευση του αναγκαίου προσωπικού για τα ΜΜΜ, αντιμετωπίζονται ως κόστος για την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει ακέραια την ευθύνη για τη μετατροπή των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε υγειονομικές βόμβες μετάδοσης του ιού!»

«Στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου, που είναι το επίκεντρο της βιομηχανικής δραστηριότητας της χώρας, χιλιάδες εργαζόμενοι αναγκάζονται καθημερινά να στοιβάζονται σαν τις σαρδέλες στα λιγοστά λεωφορεία που συνδέουν το Θριάσιο με τους κοντινούς δήμους και στα βαγόνια του Προαστιακού, που σε πολλές περιπτώσεις ο χρόνος αναμονής φτάνει και τη μια ώρα.

Η μετακίνηση είναι ακόμα πιο επικίνδυνη για όσους ζουν εκτός Δυτικής Αττικής αλλά εργάζονται εκεί, αφού καλούνται να μετακινηθούν στους γεμάτους συρμούς του μετρό πριν μπουν στα υπερφορτωμένα λεωφορεία της Δυτικής Αττικής, γεγονός που πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο να εκτεθούν στον ιό.

Το γεγονός ότι η πρόσβαση περιοχών της Μαγούλας, της Μάνδρας και του Ασπρόπυργου δεν εξασφαλίζεται με απευθείας και με πολλαπλές λεωφορειακές γραμμές από δήμους εκτός της Ελευσίνας, πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο διασποράς του ιού καθώς απαιτείται η μετακίνηση εργαζομένων με δεύτερη γραμμή.

Η κατάργηση των γραμμών Α16, Γ16 και Β16 είναι πολιτική επιλογή των κυβερνήσεων απέναντι στις ανάγκες των εργατών, τα αποτελέσματα της οποίας φτάνουν σήμερα να απειλούν την υγεία τους. Η κατάργηση της γραμμής express ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΚΙΑΤΟ έχει ως αποτέλεσμα να στοιβάζονται οι εργαζόμενοι στα υπόλοιπα δρομολόγια.

Στους σταθμούς του Ασπροπύργου και της Μαγούλας δεν υπάρχει ανταπόκριση των δρομολογίων του Προαστιακού με τα δρομολόγια των λεωφορείων.

Ιδιαίτερο πρόβλημα υπάρχει στους σταθμούς της Ν. Περάμου και των Μεγάρων, που δεν περιλαμβάνονται στα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Αττικής.»

Απαιτούν:

Επαναλειτουργία της γραμμής Γ16. Λεωφορειακή σύνδεση Μάνδρας και Ελευσίνας με το κέντρο της Αθήνας, με διέλευση από το Θριάσιο Νοσοκομείο.

Επέκταση της λεωφορειακής γραμμής 876 μέχρι τη Μάνδρα, με διέλευση από το Θριάσιο Νοσοκομείο και συχνότερα δρομολόγια. Εξασφάλιση συγκοινωνιακής σύνδεσης του Κέντρου Υγείας Ελευσίνας και των μεγάλων εργασιακών χώρων της περιοχής.

Να αποκατασταθούν τα καταργημένα δρομολόγια του προαστιακού και να πυκνώσουν τα δρομολόγια στις ώρες μετακίνησης των εργαζομένων. Να υπάρχει ανταπόκριση με λεωφορεία προς το κέντρο της πόλης.

Να ανανεωθεί ο στόλος των λεωφορείων και να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την ασφαλή λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Να ανακληθούν οι ιδιωτικοποιήσεις, να σταματήσει κάθε επιχειρηματική δράση στον χώρο των αστικών συγκοινωνιών και να μειωθεί η τιμή του εισιτηρίου.

Διενέργεια τακτικών ελέγχων για παραβιάσεις της εργοδοσίας στην τήρηση των υγειονομικών κανόνων, στα πούλμαν των εταιρειών.

Στο παρελθόν η διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει ανακοινώσει πως σχεδιάζει την πύκνωση των δρομολογίων του Προαστιακού, εφόσον πρώτα ολοκληρωθούν οι εργασίες που εκκρεμούν από τον διαχειριστή της υποδομής (ΟΣΕ) για τη θέση σε λειτουργία των συστημάτων σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης.