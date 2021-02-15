ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 16:20
15.02.2021 06:56

Αποφεύγετε τα γλυκά και πίνετε σκέτο τον καφέ; Δεν έχετε ιδέα πόση ζάχαρη καταναλώνετε καθημερινά

Καθημερινά τρώμε πολύ μεγάλες ποσότητες ζάχαρης ακόμη και αν δεν τρώμε γλυκά και αποφεύγουμε την ζάχαρη στον καφέ. Οι ειδικοί έχουν μετρήσει πόσα κουταλάκια ζάχαρη τρώμε την ημέρα και το νούμερο θα σας εκπλήξει

Ο περιορισμός της κατανάλωσης ζάχαρης μπορεί να συμβάλει μακροπρόθεσμα στην προστασία της υγείας, καθώς οι διατροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη έχουν συνδεθεί με σοβαρά προβλήματα όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης και οι καρδιακές παθήσεις.

Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα καταναλώνουν υπερβολικά πολλή ζάχαρη, με αμερικανική μελέτη για την υγεία και τη διατροφή το 2015-2016 να δείχνει ότι ο μέσος Αμερικανός καταναλώνει περίπου 17 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη ημερησίως. Την ίδια στιγμή, οι εθνικές διατροφικές οδηγίες της χώρας συνιστούν την κατανάλωση όχι περισσότερων από 12 κουταλάκια την ημέρα, ενώ η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρία γίνεται ακόμα πιο αυστηρή με έξι κουταλάκια του γλυκού την ημέρα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Δρ. Toni Golen μαζί με την Δρ. Hope Ricciotti από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ δίνουν μερικές συμβουλές για το πώς μπορούμε να περιορίσουμε τη ζάχαρη στη διατροφή μας.

Πρώτος στόχος, σύμφωνα με τις ειδικούς, θα πρέπει να είναι η προσήλωση στην κατανάλωση περισσότερων μη επεξεργασμένων τροφίμων ολικής αλέσεως. «Η κατανάλωση τέτοιων τροφίμων θα παραμερίσει τις επεξεργασμένες πηγές πρόσθετων σακχάρων από τη διατροφή», εξηγούν οι επιστήμονες.

Δεύτερος στόχος είναι να αποκτήσουμε την συνήθεια να διαβάζουμε τις ετικέτες των τροφίμων. «Πριν επιλέξετε ένα προϊόν, διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα για να δείτε αν περιέχει πρόσθετα σάκχαρα. Προσπαθήστε να βρείτε προϊόντα που έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε πρόσθετα σάκχαρα, όποτε αυτό είναι δυνατό», επισημαίνουν οι ειδικοί.

Γεγονός είναι πως η ζάχαρη μπορεί να κρύβεται σε πολλά τρόφιμα που ίσως να μην έχουν γλυκιά γεύση. Τέτοια παραδείγματα είναι οι σάλτσες στις σαλάτες, οι μαρινάδες, τα καρυκεύματα και οι σως όπως η μπάρμπεκιου και η κέτσαπ. Άλλα τρόφιμα που μπορεί να φαίνονται υγιεινά αλλά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη είναι οι μπάρες δημητριακών, τα επιδόρπια γιαουρτιού και η μεξικάνικη σάλτσα.

Τέλος, σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι επειδή η μείωση της ποσότητας της ζάχαρης που καταναλώνουμε μπορεί να αποδειχθεί μια δύσκολη διαδικασία, η σταδιακή προσέγγιση μπορεί να καταστήσει τη διαδικασία αυτή ευκολότερη.

Πηγή: ygeiamou

 

Photo: Pixabay

