Πουλιά και άλλα «ασήμαντα» πλάσματα, στους ασφαλτόδρομους του Μόντρεαλ

Στο Μόντρεαλ του Καναδά, τα σταυροδρόμια γίνονται στα χέρια του Roadsworth κούρνιες για πουλιά και οι ποδηλατόδρομοι σκοινιά για να σκαρφαλώνουν μαϊμουδάκια.

Ο Καναδός καλλιτέχνης δρόμου και κοινωνικός ακτιβιστής συνεχίζει την εδώ και χρόνια παρέμβασή του στο αστικό τοπίο, μετατρέποντας με τα έργα του τους άχρωμους δρόμους σε απρόσμενο κοινωνικό σχόλιο.Τα τελευταία χρόνια, ο Roadsworth δημιούργησε μεγάλης κλίμακας έργα: μεταξύ άλλων, αναζωογόνησε ένα γήπεδο μπάσκετ για ένα συγκρότημα κοινωνικής στέγασης και υλοποίησε ένα άλλο έργο για τη Διεθνή Αμνηστία το οποίο σχολιάζει τη φρίκη της κρίσης του προσφυγικού. Πέραν, όμως, από παραγγελίες, συνεχίζει την τακτική του ανταρτοπόλεμου της τέχνης δρόμου, «εγκαθιστώντας» στην άσφαλτο υπερμεγέθη πουλιά, έντομα και άλλα ζωντανά τα οποία συνήθως προσπερνούμε στην πολυάσχολη καθημερινότητά μας.