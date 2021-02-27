ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 15:14
27.02.2021 09:59

Η απάντηση Σεβαστίδη για την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Εισαγγελική εντολή για αναγκαστική χορήγηση ιατρικών μέτρων στον Κουφοντίνα - Media

 

Με σημερνή ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ), Χριστόφορος Σεβαστίδης απαντά, με ευθείες ονομαστικές αναφορές, στους επικριτές της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου και όχι μόνο, σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση (24.2.2021) που εκδόθηκε από την ΕΔΕ για τον Δημήτρη Κουφοντίνα.

Αρχικά, ο κ. Σεβαστίδης, αναφέρει ότι η επίμαχη ανακοίνωση «επανέλαβε τον αυτονόητο για κάθε πολιτισμένο κράτος σεβασμό που οφείλει να δείχνει η Πολιτεία απέναντι σε οποιονδήποτε άνθρωπο» και «επικαλέστηκε τις αρχές του ουμανισμού, γέννημα του Διαφωτισμού, που έβγαλε την ανθρωπότητα από τον σκοτεινό Μεσαίωνα». Στη συνέχεια αναφέρεται ονομαστικά και επικριτικά σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.λπ.

Όπως είναι γνωστό χθες παραιτήθηκε με επιστολή του, από μέλος της ΕΔΕ ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος, ενώ ο πρόεδρος Εφετών Γιώργος Παπαγεωργίου με επιστολή του ζητεί την παραίτηση του Δ.Σ. της ΕΔΕ μετά την ανακοίνωση για τον Δημήτρη Κουφοντίνα, επικαλούμενος ότι η επίμαχη ανακοίνωση δεν θεμελιώνεται σε καμία παράγραφο του καταστατικού της Ένωσης και εκθέτει τα μέλη της.

«Όχι» Κουφοντίνα στην ανάνηψη αν χάσει την επικοινωνία με το περιβάλλον

Ιδιαίτερα κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για τον Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος διανύει την 50η ημέρα απεργίας πείνας στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Λαμίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το σάιτ eksegersi.gr ο Δ. Κουφοντίνας αφαίρεσε τον ορό αντιβίωσης, την μοναδική πηγή ενυδάτωσης που είχε.

Επίσης, φέρεται να δήλωσε στους οικείους του ότι δε θέλει να γίνει ανάνηψη αν χάσει την επικοινωνία με το περιβάλλον και ότι επιθυμεί να τους δεσμεύσει να μην την αποδεχτούν.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη ο γιατρός του Δ. Κουφοντίνα που τον επισκέφθηκε και τον εξέτασε δήλωσε ότι «κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του τα επόμενα δύο 24ωρα».

 

diktyo poleon 1
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων: Μνημόνιο Συνεργασίας 150 δημάρχων με τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας

kideia–marinella-new
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα αποχαιρετά τη Μαρινέλλα: Ολοκληρώθηκε η νεκρώσιμος ακολουθία – Συγκίνησαν Νταλάρας και Αλεξίου στους επικήδειους (Videos/Photos)

ERGON-ENSEMPLE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μάρκελλος Χρυσικόπουλος: «Δύο έργα που θα μας συγκλονίσουν»

Picture1 (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

MG3: Προηγμένη τεχνολογία, κορυφαία απόδοση & τιμή από €16.950!

reppas_photo_new
ΣΙΝΕΜΑ

Ένα ντοκιμαντέρ για την τσακώνικη γλώσσα

tired_woman_new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες δραστηριότητες δυναμώνουν τον εγκέφαλο και προστατεύουν από την άνοια, λίγο πριν πάμε για ύπνο;

synedrio pasok (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα της σταυροδοσίας για τη νέα Κεντρική Επιτροπή - Πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης

tel_aviv_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Μπορούμε να χτυπάμε το Ιράν για εβδομάδες» λένε οι IDF - Από την Τεχεράνη το χτύπημα στο τάνκερ, 8 τραυματίες στο Τελ Αβίβ - Όλες οι εξελίξεις

aithousa apostolakis tzakri
ΚΑΛΧΑΣ

Τα όμορφα εκλογικά σενάρια, όμορφα καίγονται, τα σχέδια ΠΑΣΟΚ για Απoστολάκη, Τζάκρη, και οι λίστες της ΚΕ, οι εναλλάξ παρουσίες στην αίθουσα των Τεμπών

iisous-nazaret-new
LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

