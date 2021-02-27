Η απάντηση Σεβαστίδη για την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Με σημερνή ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ), Χριστόφορος Σεβαστίδης απαντά, με ευθείες ονομαστικές αναφορές, στους επικριτές της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου και όχι μόνο, σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση (24.2.2021) που εκδόθηκε από την ΕΔΕ για τον Δημήτρη Κουφοντίνα.

Αρχικά, ο κ. Σεβαστίδης, αναφέρει ότι η επίμαχη ανακοίνωση «επανέλαβε τον αυτονόητο για κάθε πολιτισμένο κράτος σεβασμό που οφείλει να δείχνει η Πολιτεία απέναντι σε οποιονδήποτε άνθρωπο» και «επικαλέστηκε τις αρχές του ουμανισμού, γέννημα του Διαφωτισμού, που έβγαλε την ανθρωπότητα από τον σκοτεινό Μεσαίωνα». Στη συνέχεια αναφέρεται ονομαστικά και επικριτικά σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.λπ.

Όπως είναι γνωστό χθες παραιτήθηκε με επιστολή του, από μέλος της ΕΔΕ ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος, ενώ ο πρόεδρος Εφετών Γιώργος Παπαγεωργίου με επιστολή του ζητεί την παραίτηση του Δ.Σ. της ΕΔΕ μετά την ανακοίνωση για τον Δημήτρη Κουφοντίνα, επικαλούμενος ότι η επίμαχη ανακοίνωση δεν θεμελιώνεται σε καμία παράγραφο του καταστατικού της Ένωσης και εκθέτει τα μέλη της.

«Όχι» Κουφοντίνα στην ανάνηψη αν χάσει την επικοινωνία με το περιβάλλον

Ιδιαίτερα κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για τον Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος διανύει την 50η ημέρα απεργίας πείνας στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Λαμίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το σάιτ eksegersi.gr ο Δ. Κουφοντίνας αφαίρεσε τον ορό αντιβίωσης, την μοναδική πηγή ενυδάτωσης που είχε.

Επίσης, φέρεται να δήλωσε στους οικείους του ότι δε θέλει να γίνει ανάνηψη αν χάσει την επικοινωνία με το περιβάλλον και ότι επιθυμεί να τους δεσμεύσει να μην την αποδεχτούν.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη ο γιατρός του Δ. Κουφοντίνα που τον επισκέφθηκε και τον εξέτασε δήλωσε ότι «κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του τα επόμενα δύο 24ωρα».