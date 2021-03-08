Κάτι τρέχει με τη Luftwaffe: Το περίεργο «elephant walk» των γερμανικών Eurofighter (Photo)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πριν από μερικά χρόνια, το περιοδικό Der Spiegel είχε «κρεμάσει στα μανταλάκια» τη γερμανική πολεμική αεροπορία, λέγοντας ότι τα περισσότερα Eurofighter Typhoon που διαθέτει δεν είναι αξιόμαχα.
Η αποκάλυψη του Spiegel είχε έλθει σε μια στιγμή που ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πίεζε τις μεγάλες χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τη Γερμανία, η οποία από το 2020 δεσμεύτηκε να αναβαθμίσει την επιχειρησιακή ικανότητα της Luftwaffe.
Έτσι, πριν από μερικές ημέρες, στην αεροπορική βάση του Νόιμπουργκ, στη Βαυαρία, η Πολεμική Αεροπορία της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι 18 Eurofighter Typhoon θα πραγματοποιούσαν μια από τις πλέον εντυπωσιακές ασκήσεις μαχητικών αεροσκαφών, το λεγόμενο «elephant walk».
Heute beim #TaktLwG74 in @neuburgdonau: #Elephantwalk mit 18 #EF des Geschwaders. Wir meinen: Sieht schon gut aus! #einsatzbereitschaft pic.twitter.com/6zcSPxFDaR
— Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) March 6, 2021
