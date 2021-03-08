search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 13:22
08.03.2021 16:25

Κάτι τρέχει με τη Luftwaffe: Το περίεργο «elephant walk» των γερμανικών Eurofighter (Photo)

08.03.2021 16:25
Κάτι τρέχει με τη Luftwaffe: Το περίεργο «elephant walk» των γερμανικών Eurofighter (Photo) - Media

 

Πριν από μερικά χρόνια, το περιοδικό Der Spiegel είχε «κρεμάσει στα μανταλάκια» τη γερμανική πολεμική αεροπορία, λέγοντας ότι τα περισσότερα Eurofighter Typhoon που διαθέτει δεν είναι αξιόμαχα.

Η αποκάλυψη του Spiegel είχε έλθει σε μια στιγμή που ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πίεζε τις μεγάλες χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τη Γερμανία, η οποία από το 2020 δεσμεύτηκε να αναβαθμίσει την επιχειρησιακή ικανότητα της Luftwaffe.

Έτσι, πριν από μερικές ημέρες, στην αεροπορική βάση του Νόιμπουργκ, στη Βαυαρία, η Πολεμική Αεροπορία της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι 18 Eurofighter Typhoon θα πραγματοποιούσαν μια από τις πλέον εντυπωσιακές ασκήσεις μαχητικών αεροσκαφών, το λεγόμενο «elephant walk».

Σε αυτή τη άσκηση, μεγάλος αριθμός αεροσκαφών εξοπλίζεται, παρατάσσεται σε διάδρομο απογείωσης και τα αεροσκάφη απογειώνονται το ένα πίσω από το άλλο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Ο στόχος της άσκησης είναι να εξεταστεί η ετοιμότητα αεροσκαφών, τεχνικών και πιλότων, αλλά και να σταλεί ένα μήνυμα ισχύος, ότι δηλαδή, τα αεροσκάφη είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμα για μάχη.

H Luftwaffe δημοσίευσε στα social media μια σειρά από εντυπωσιακές φωτογραφίες από το «elephant walk» των Eurofighter και σχολίασε ότι «νομίζουμε ότι δείχνουν καλά».
 
Ωστόσο, το σάιτ Aviationist παρατήρησε μερικά περίεργα πράγματα σχετικά με το «elephant walk»: πρώτον, στις φωτογραφίες φαίνεται ότι τα Eurofighter δεν είναι εξοπλισμένα, όπως προβλέπεται κανονικά στο «elephant walk». Δεύτερον, φαίνονται και οι… τάκοι που συγκρατούν τους τροχούς των μαχητικών. Τρίτον, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στα αεροσκάφη δεν φαίνονται… πιλότοι.
 
Το σάιτ εικάζει ότι τα μαχητικά μεταφέρθηκαν στον διάδρομο και απλώς στήθηκαν για τη φωτογράφηση και όχι για αποστολή και άσκηση. Η αεροπορία, βέβαια, δήλωσε εκ των υστέρων, ότι η άσκηση πραγματοποιήθηκε κανονικά, ωστόσο, οι απορίες παραμένουν.
 
Πηγή photo: Flickr
