ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 03:46
11.03.2021 10:29

Κουμουνδούρου: Ο Μητσοτάκης συκοφαντούσε τον ΣΥΡΙΖΑ ενώ γνώριζε για τους χούλιγκαν

Μεθόδευση του Μαξίμου με σκοπό την στοχοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ και την ταύτισή του με τη βία, καταγγέλλει η Κουμουνδούρου επικαλούμενη δημοσίευμα της Καθημερινής, σύμφωνα με το οποίο το ραντεβού των χούλιγκαν στη Νέα Σμύρνη ήταν γνωστό στην ΕΛΑΣ από το μεσημέρι της Τρίτης.

«Παρά το γεγονός ότι το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε από το μεσημέρι της Τρίτης για το ραντεβού βίας των χούλιγκαν, αντί να μεριμνήσει για την προστασία χιλιάδων ειρηνικών διαδηλωτών, μεθόδευε την στοχοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ και των πολιτικών του αντιπάλων» αναφέρει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου. Όχι μόνο το μαξίμου δεν έκανε τίποτα για να προστατέψει τους ειρηνικούς διαδηλωτές, επισημαίνει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο πρωθυπουργός κλιμάκωσε λίγο πριν την διαδήλωση επιτιθέμενος στον Αλέξης Τσίπρα. Πρόκειται για έναν επικίνδυνο πρωθυπουργό καταλήγει η ανακοίνωση, καθώς «είναι εμφανές» ότι ο Μητσοτάκης είχε ως βασικό μέλημα όχι την αποτροπή των βίαιων επεισοδίων αλλά την απόδοση ευθυνών στους πολιτικούς του αντιπάλους, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το «άκρως διχαστικό βεβιασμένο διάγγελμα» το βράδυ της Τρίτης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Η ‘’Καθημερινή’’ αποκαλύπτει ότι οργανωμένοι χούλιγκαν από ποδοσφαιρικές ομάδες της Αττικής, ήταν τελικά αυτοί που ένωσαν τις δυνάμεις τους με στόχο να δημιουργήσουν επεισόδια στο περιθώριο της ειρηνικής διαμαρτυρίας χιλιάδων πολιτών στη Νέα Σμύρνη το απόγευμα της περασμένης Τρίτης.

Σύμφωνα μάλιστα με πληθώρα ρεπορτάζ και σε φιλοκυβερνητικά Μέσα, ήδη από το μεσημέρι της Τρίτης η ΕΛ.ΑΣ είχε διαπιστώσει το σχετικό κάλεσμα χούλιγκαν μέσω social media, στο οποίο ανέφεραν «να δώσουμε ραντεβού και να συναντηθούμε για να χτυπήσουμε αστυνομικό».

Η κυβέρνηση και η ΕΛ.ΑΣ, αντί να προστατεύσει τους πολίτες, αποφάσισε να στείλει τις μοτοσικλέτες της ομάδας Δράση για  να διεμβολίσουν τους χούλιγκαν, δίνοντάς τους έτσι την τέλεια ευκαιρία να πετύχουν αυτό που ήθελαν, με αποτέλεσμα το χάος και την ανασφάλεια για τους πολίτες, τις περιουσίες τους και τους ίδιους τους αστυνομικούς.

Παρά το γεγονός ότι το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε από το μεσημέρι της Τρίτης για το ραντεβού βίας των χούλιγκαν, αντί να μεριμνήσει για την προστασία χιλιάδων ειρηνικών διαδηλωτών, μεθόδευε την στοχοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ και των πολιτικών του αντιπάλων.

Σε μια απολύτως ασυνήθιστη κλιμάκωση, νωρίς το απόγευμα της Τρίτης και λίγο πριν τη διαμαρτυρία των πολιτών στη Νέα Σμύρνη, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με δήλωσή του επιχείρησε να χρεώσει στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης τη διαμαρτυρία των πολιτών της Νέας Σμύρνης.

Είναι εμφανές πως βασικό μέλημα του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος προφανώς είχε ενημερωθεί από τις Αρχές για την κινητοποίηση χούλιγκαν, δεν ήταν η αποτροπή των βίαιων επεισοδίων και η προστασία των ειρηνικών διαδηλωτών, αλλά η απόδοση ευθυνών στους πολιτικούς του αντιπάλους.

Αυτό άλλωστε φανερώνει και η σπουδή του να προχωρήσει βεβιασμένα σε ένα άκρως διχαστικό διάγγελμα το βράδυ της Τρίτης, αμέσως μετά τον τραυματισμό του αστυνομικού, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι οργανώνουν τη βία, ενώ γνώριζε προφανώς ότι η βία οργανώθηκε από τους χούλιγκαν των ποδοσφαιρικών ομάδων της Αττικής.

Χούλιγκαν και ανεκπαίδευτοι ειδικοί φρουροί μετέτρεψαν σε Φαρ Ουέστ την ειρηνική συγκέντρωση πολιτών μιας μεσοαστικής συνοικίας κατά της υπέρμετρης αστυνομικής βίας της προηγούμενης Κυριακής.

Ο κ. Μητσοτάκης, ενώ γνώριζε για το ραντεβού βίας των χούλιγκαν, ενορχήστρωνε τη συκοφαντία εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων, αντί, ως όφειλε, να φροντίσει ώστε να διασφαλίσει την κοινωνική Ειρήνη.

Πρόκειται για έναν επικίνδυνο πρωθυπουργό».

polemos iran israil – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεσμεύεται να απαντήσει «με τον ίδιο τρόπο» σε τυχόν αμερικανικές επιθέσεις

aekPaok (1) (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Προβάδισμα τίτλου για ΑΕΚ με διπλό στο «Καραϊσκάκης» – Ισοπαλία… υποχώρησης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

leontaridis11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζητώ ο ίδιος την άρση της βουλευτικής ασυλίας μου»

nigeria ekklisia
ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Επίθεση σε εκκλησία το Καθολικό Πάσχα με 7 νεκρούς – 31 όμηροι διασώθηκαν

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εντοπίστηκαν οι 8 περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papakwsta karamanlis skrekas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

PODCAST DELAPORTAS SITE 04.04
PODCASTS

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

Hormuz
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Η Ελλάδα είναι η πιο πληττόμενη χώρα της ΕΕ από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

tsipras_chatzinikolaou_0304_1460-820_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Νυχτερινή απογείωση τηλεθέασης στο κανάλι λόγω συνέντευξης Τσίπρα (2/4)

PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

