Κουμουνδούρου: Ο Μητσοτάκης συκοφαντούσε τον ΣΥΡΙΖΑ ενώ γνώριζε για τους χούλιγκαν

Μεθόδευση του Μαξίμου με σκοπό την στοχοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ και την ταύτισή του με τη βία, καταγγέλλει η Κουμουνδούρου επικαλούμενη δημοσίευμα της Καθημερινής, σύμφωνα με το οποίο το ραντεβού των χούλιγκαν στη Νέα Σμύρνη ήταν γνωστό στην ΕΛΑΣ από το μεσημέρι της Τρίτης.

«Παρά το γεγονός ότι το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε από το μεσημέρι της Τρίτης για το ραντεβού βίας των χούλιγκαν, αντί να μεριμνήσει για την προστασία χιλιάδων ειρηνικών διαδηλωτών, μεθόδευε την στοχοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ και των πολιτικών του αντιπάλων» αναφέρει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου. Όχι μόνο το μαξίμου δεν έκανε τίποτα για να προστατέψει τους ειρηνικούς διαδηλωτές, επισημαίνει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο πρωθυπουργός κλιμάκωσε λίγο πριν την διαδήλωση επιτιθέμενος στον Αλέξης Τσίπρα. Πρόκειται για έναν επικίνδυνο πρωθυπουργό καταλήγει η ανακοίνωση, καθώς «είναι εμφανές» ότι ο Μητσοτάκης είχε ως βασικό μέλημα όχι την αποτροπή των βίαιων επεισοδίων αλλά την απόδοση ευθυνών στους πολιτικούς του αντιπάλους, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το «άκρως διχαστικό βεβιασμένο διάγγελμα» το βράδυ της Τρίτης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Η ‘’Καθημερινή’’ αποκαλύπτει ότι οργανωμένοι χούλιγκαν από ποδοσφαιρικές ομάδες της Αττικής, ήταν τελικά αυτοί που ένωσαν τις δυνάμεις τους με στόχο να δημιουργήσουν επεισόδια στο περιθώριο της ειρηνικής διαμαρτυρίας χιλιάδων πολιτών στη Νέα Σμύρνη το απόγευμα της περασμένης Τρίτης.

Σύμφωνα μάλιστα με πληθώρα ρεπορτάζ και σε φιλοκυβερνητικά Μέσα, ήδη από το μεσημέρι της Τρίτης η ΕΛ.ΑΣ είχε διαπιστώσει το σχετικό κάλεσμα χούλιγκαν μέσω social media, στο οποίο ανέφεραν «να δώσουμε ραντεβού και να συναντηθούμε για να χτυπήσουμε αστυνομικό».

Η κυβέρνηση και η ΕΛ.ΑΣ, αντί να προστατεύσει τους πολίτες, αποφάσισε να στείλει τις μοτοσικλέτες της ομάδας Δράση για να διεμβολίσουν τους χούλιγκαν, δίνοντάς τους έτσι την τέλεια ευκαιρία να πετύχουν αυτό που ήθελαν, με αποτέλεσμα το χάος και την ανασφάλεια για τους πολίτες, τις περιουσίες τους και τους ίδιους τους αστυνομικούς.

Παρά το γεγονός ότι το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε από το μεσημέρι της Τρίτης για το ραντεβού βίας των χούλιγκαν, αντί να μεριμνήσει για την προστασία χιλιάδων ειρηνικών διαδηλωτών, μεθόδευε την στοχοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ και των πολιτικών του αντιπάλων.

Σε μια απολύτως ασυνήθιστη κλιμάκωση, νωρίς το απόγευμα της Τρίτης και λίγο πριν τη διαμαρτυρία των πολιτών στη Νέα Σμύρνη, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με δήλωσή του επιχείρησε να χρεώσει στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης τη διαμαρτυρία των πολιτών της Νέας Σμύρνης.

Είναι εμφανές πως βασικό μέλημα του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος προφανώς είχε ενημερωθεί από τις Αρχές για την κινητοποίηση χούλιγκαν, δεν ήταν η αποτροπή των βίαιων επεισοδίων και η προστασία των ειρηνικών διαδηλωτών, αλλά η απόδοση ευθυνών στους πολιτικούς του αντιπάλους.

Αυτό άλλωστε φανερώνει και η σπουδή του να προχωρήσει βεβιασμένα σε ένα άκρως διχαστικό διάγγελμα το βράδυ της Τρίτης, αμέσως μετά τον τραυματισμό του αστυνομικού, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι οργανώνουν τη βία, ενώ γνώριζε προφανώς ότι η βία οργανώθηκε από τους χούλιγκαν των ποδοσφαιρικών ομάδων της Αττικής.

Χούλιγκαν και ανεκπαίδευτοι ειδικοί φρουροί μετέτρεψαν σε Φαρ Ουέστ την ειρηνική συγκέντρωση πολιτών μιας μεσοαστικής συνοικίας κατά της υπέρμετρης αστυνομικής βίας της προηγούμενης Κυριακής.

Ο κ. Μητσοτάκης, ενώ γνώριζε για το ραντεβού βίας των χούλιγκαν, ενορχήστρωνε τη συκοφαντία εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων, αντί, ως όφειλε, να φροντίσει ώστε να διασφαλίσει την κοινωνική Ειρήνη.

Πρόκειται για έναν επικίνδυνο πρωθυπουργό».