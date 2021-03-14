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14.03.2021 10:23

Κουλίεβα: «Eίχε δημιουργήσει ένα καθεστώς τρομοκρατίας στο θέατρο»

14.03.2021 10:23
Κουλίεβα: «Eίχε δημιουργήσει ένα καθεστώς τρομοκρατίας στο θέατρο» - Media

 

Για το περιστατικό bullying που είχε δεχτεί στο παρελθόν μίλησε η Ταμίλα Κουλίεβα σε συνέντευξή της στο «Πρώτο Θέμα», χωρίς ωστόσο, να κατονομάζει τον άνθρωπο που την έφερε σε αυτήν την άσχημη θέση.

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε σε έναν άνθρωπο που είχε πολύ κακή συμπεριφορά απέναντί της.

Η Ταμίλα, λοιπόν, έπεσε πάνω σε περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης;

Όχι, δεν έχω βρεθεί προσωπικά. Έχω αναφερθεί σε ένα περιστατικό που μπορώ να το κατατάξω στην κατηγορία του bullying.

Ποιο ήταν;

Δεν θέλω να το πω γιατί το έλυσα επιτόπου. Λυπάμαι τον άνθρωπο αυτόν. Είχε δημιουργήσει ένα καθεστώς τρομοκρατίας στον θίασο. Πολύ κακή συμπεριφορά πάνω στην σκηνή. Κι εγώ δεν τα σηκώνω αυτά… Έχω μάθει κι εκπαιδευτεί εντελώς διαφορετικά. Στην Ελλάδα ήρθα με άλλες αποσκευές. Επομένως και ως ηθοποιός αλλά και ως χαρακτήρας δεν ανέχομαι τέτοιες συμπεριφορές. Είναι θέμα χαρακτήρα.

Άλλοι όμως τα ανέχονται.

Είναι θέμα χαρακτήρα. Όμως τι σχέση έχουν όλα αυτά με την τέχνη; Καμία. Εγώ προσωπικά, αν διακρίνω σε μια δουλειά ότι αυτό που γίνεται στη σκηνή δεν έχει σχέση με το θέατρο και την υποκριτική, σύμφωνα με τα δικά μου κριτήρια, και δεν μπορώ να ανταποκριθώ σε μια τέτοια συνεργασία, τότε παίρνω το καπελάκι μου και adios amigos. Το έχω κάνει κάποιες φορές.

Από θιάσους;

Από θιάσους. Είχα φύγει και από μία υποψήφια παράσταση του Εθνικού θεάτρου.

Λένε οι επαΐοντες ότι στη Μέθοδο Στανισλάφσκι του Actor’s Studio της Νέας Υόρκης, όπου φοίτησαν ονόματα όπως ο Μπράντο και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η επιθετικότητα και η βία είναι απαραίτητα στοιχεία του παιχνιδιού.

Μα τι είναι αυτά τα πράγματα. Σαν να μου λες ότι ένας μουσικός ή ένας χορευτής μπαλέτου ή ένας αθλητής προπονούνται ή προετοιμάζονται για την παράσταση με όργανο τη βία.

Μα έτσι λένε

Γνωρίζω ότι το Actor’s Studio βασίζεται στη ρωσική σχολή. Άλλο πράγμα η πειθαρχία και εντελώς αλλιώτικο η βία. Αυτή είναι η ρωσική σχολή. Μακριά η βία.

 

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