ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 01:44
22.03.2021 21:25

Σκέρτσος: Πρακτικά ανεφάρμοστη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τα τεστ – Θα στοίχιζε 2,4 δισ. το μήνα

Αναλυτική απάντηση σε προηγούμενη ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα τεστ, δίνει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ‘Ακης Σκέρτσος, ο οποίος αφού κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για fake news, συμπεραίνει ότι η μείζων αντιπολίτευση έχει εν τέλει αλλεργία στη συγκεκριμένη πρόταση της κυβέρνησης και τούτο γιατί, επισημαίνει, «η διάθεση δωρεάν ατομικών τεστ είναι μια πραγματικά αναγκαία και αποτελεσματική πολιτική που ενδυναμώνει τον κάθε πολίτη ξεχωριστά και την κοινωνία συνολικά στη μάχη που δίνουμε κατά της πανδημίας».

Αναλυτικά η δήλωση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ ‘Α. Σκέρτσου έχει ως εξής:

«Η σημερινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τα οικιακά τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού που θα διαθέτει δωρεάν η Πολιτεία σε κάθε πολίτη, βρίθει για άλλη μια φορά από fake news και ανεφάρμοστες προτάσεις με στόχο την παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης γύρω από κρίσιμα ζητήματα δημόσιας υγείας. Το έχει κάνει κατ’ επανάληψη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το κάνει ξανά σήμερα.

Όπως υπονόμευε, για παράδειγμα, εξαρχής την εθνική εκστρατεία εμβολιασμού -και διαψεύστηκε από την επιτυχία της- έτσι επιχειρεί και τώρα να προκαλέσει καχυποψία και αμφισβήτηση μεταξύ των πολιτών για μια εμφανώς θετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Θα διαψευστεί για άλλη μια φορά.

Επαναλαμβάνουμε, λοιπόν, για να τα καταλάβει και ο ΣΥΡΙΖΑ και να σταματήσει να εκτίθεται, τα εξής:

1) τα γρήγορα οικιακά τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού που θα διαθέσει το κράτος στους πολίτες έχουν υψηλό βαθμό ευαισθησίας και εγκυρότητας, διαθέτουν σήμανση CE, δηλαδή είναι σύμφωνα με τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας που τίθενται στον ευρωπαϊκό χώρο, και μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην βελτίωση της επιδημιολογικής επιτήρησης των ασυμπτωματικών φορέων κορωνοϊού. Ο μαζικός έλεγχος του πληθυσμού αποτελεί, άλλωστε, εισήγηση της εθνικής επιτροπής δημόσιας υγείας.

2) πριν από την Ελλάδα χώρες, όπως η Γερμανία και η Ελβετία τα έχουν ενσωματώσει πολύ πρόσφατα στις εθνικές τους στρατηγικές testing, με μια κρίσιμη διαφορά: τα διαθέτουν μόνο εμπορικά ενώ η Ελλάδα πρωτοπορεί ανοίγοντας τόσο τη δωρεάν διανομή με κρατική δαπάνη σε κάθε πολίτη όσο και την εμπορική τους διάθεση.

3) η αντιπρόταση για συνταγογράφηση 4 pcr test το μήνα σε κάθε πολίτη που εισηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρακτικά ανεφάρμοστη για δυο λόγους: α) θα στοίχιζε τουλάχιστον 2,4 δισ. ευρώ το μήνα στους φορολογούμενους και β) δεν μπορεί να υλοποιηθεί διότι, ακόμη κι αν υπήρχαν λεφτόδεντρα, δεν υπάρχουν εργαστήρια για να πραγματοποιούν τόσα πολλά pcr test καθημερινά. Αποτελεί δηλαδή ευχολόγιο.

4) όπως έχουμε ήδη πει από το Σάββατο, όταν προκύπτει θετική διάγνωση από το οικιακό τεστ το θετικό κρούσμα θα δηλώνεται σε ειδική πλατφόρμα (που θα ανακοινωθεί την Παρασκευή) η οποία θα οδηγεί σε δωρεάν επανέλεγχο σε δημόσια δομή υγείας με rapid test αντιγόνου από επαγγελματία υγείας.

5) όσο για την προμήθεια των τεστ, προφανώς θα γίνει με κατεπείγουσες διαδικασίες, όπως απαιτεί η συγκυρία, αλλά ταυτόχρονα και με απόλυτη διαφάνεια και πάντα με τις προδιαγραφές που θα εγκρίνει η αρμόδια επιτροπή των ειδικών του Υπουργείου Υγείας».

«Τελικά», καταλήγει ο Α. Σκέρτσος, «ο πραγματικός λόγος που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλεργία στη συγκεκριμένη πρόταση είναι ότι η διάθεση δωρεάν ατομικών τεστ είναι μια πραγματικά αναγκαία και αποτελεσματική πολιτική που ενδυναμώνει τον κάθε πολίτη ξεχωριστά και την κοινωνία συνολικά στη μάχη που δίνουμε κατά της πανδημίας».

