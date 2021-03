Με μια φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα προσπάθησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, να αποδείξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αντίθετος στην επένδυση στο Ελληνικό.

Συγκεκριμένα, στην ομιλία του στη Βουλή, ο Α. Γεωργιάδης κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής φωτογραφία που έδειχνε τον Α. Τσίπρα μπροστά σε πανό, λέγοντας: «Αλέξης Τσίπρας, την εποχή της αντιπολιτεύσεως. Κρατάει στα χέρια του το πανό “το Ελληνικό δεν πωλείται – Helliniko is not for sale”».

Το πρόβλημα είναι ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι fake, γεγονός που έχει αποδειχθεί εδώ και χρόνια, όσα κυκλοφορεί και η φωτογραφία στο διαδίκτυο.

Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Υπουργός Ανάπτυξης της -πλέον- ουραγού της ΕΕ, ο κυνηγός των "μπούτς" και ο καταγγέλλων fake news @AdonisGeorgiadi , μόλις κατέθεσε στην Βουλή έγγραφο προϊόν photoshop.



«Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Υπουργός Ανάπτυξης της -πλέον- ουραγού της ΕΕ, ο κυνηγός των “μπούτς” και ο καταγγέλλων fake news Άδωνις Γεωργιάδης, μόλις κατέθεσε στην Βουλή έγγραφο προϊόν photoshop. Μπέρδεψε την ιδιότητα του υπουργού με αυτήν του τρολ» σχολίασε με καυστικό τρόπο ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Νικολαΐδης.