WIND Business: Η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή, με απόλυτη ελευθερία στην επικοινωνία

Nέα προγράμματα επικοινωνίας WIND Business με υπερ-υψηλές ταχύτητες 4G/5G/FIBER, Απεριόριστα DATA, Ομιλία και SMS

Με επίκεντρο την επιχείρηση και τους ανθρώπους της, η WIND κατανοεί τις απαιτήσεις της εποχής για αδιάλειπτη επικοινωνία και προφέρει απόλυτη ελευθερία στη χρήση Internet (Data) και Φωνής (Ομιλία). Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για το ψηφιακό γραφείο που λειτουργεί από παντού, είτε υπάρχει σύνδεση Wi-Fi είτε όχι, γιατί η επιχείρηση πρέπει να εξυπηρετεί κάθε στιγμή τους πελάτες της. Στηρίζει τον Έλληνα επαγγελματία και του προσφέρει συνδεσιμότητα χωρίς όρια, κάτι που επιτάσσει η νέα ψηφιακή πραγματικότητα της τηλεργασίας και όλων των online διαδικασιών.

Συγκεκριμένα, μέσα από την ανανεωμένη σειρά προγραμμάτων W Business για επιχειρήσεις, η επικοινωνία απελευθερώνεται πλήρως με πραγματικά απεριόριστα Data, ομιλία & SMS, χωρίς καμία ανησυχία για επιπλέον χρεώσεις.

H ανανεωμένη σειρά των εταιρικών προγραμμάτων κινητής W Business, συμβατή με τα υπερσύγχρονα δίκτυα 4G & 5G της WIND, που προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες διατίθενται μέσω των:

W Business Unlimited

Απεριόριστα GB mobile internet

mobile internet Απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους

λεπτά ομιλίας προς όλους Απεριόριστα SMS προς όλους

W Business 10GB

10 GB mobile internet

mobile internet Απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους

λεπτά ομιλίας προς όλους Απεριόριστα SMS προς όλους

Στη σταθερή επικοινωνία τώρα, η ανανεωμένη σειρά προγραμμάτων WIND Business Fiber για πραγματικά υπερ-υψηλές ταχύτητες έως 200 Μbps διατίθεται εμπορικά με τις ακόλουθες ενδεικτικές επιλογές:

Wind Business Fiber 50 /100 /200

Ταχύτητες Internet έως 50, 100 & 200 Mbps

Απεριόριστες κλήσεις σε αστικά & υπεραστικά

σε αστικά & υπεραστικά Απεριόριστες κλήσεις σε εθνικά κινητά

Το σύνολο των WIND Βusiness επιλογών υπάρχει αναλυτικά εδώ

«Όταν σχεδιάζαμε τα νέα αυτά εταιρικά προγράμματα είχαμε στο μυαλό μας μόνο ένα πράγμα. Πώς θα οδηγήσουμε τους επαγγελματίες στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις της νέας εποχής. Θέλαμε να τους παρέχουμε τα εφόδια ώστε να βρεθεί η επιχείρηση τους στην κορυφή των τεχνολογικών εξελίξεων, διαθέτοντας έτσι ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Με τις τελευταίες τάσεις της τεχνολογίας και μέσω των Νέας Γενιάς Δικτύων Fiber και 5G, τους υποστηρίζουμε ώστε να λειτουργούν ευέλικτα και αποτελεσματικά, αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες τους. Για ένα μέλλον που είναι ήδη εδώ δημιουργούμε προγράμματα υψηλών προδιαγραφών για κάθε επαγγελματία.», δηλώνει ο Hermann Reidl, Chief Business & Digital Transformation Officer της WIND.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν τα προγράμματα WIND BUSINESS που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους και να απογειώσουν τις δυνατότητες της επιχείρησής τους μέσα από το Δίκτυο Κινητής & Σταθερής Νέας Γενιάς της WIND, ενώ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σύντομα σε άλλες περιοχές της χώρας, η εμπειρία αυτή μπορεί να απογειωθεί με το WIND 5G.