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30.03.2021 16:52

Κάτι τρέχει στην Αρκτική: Η Ρωσία έστειλε δύο MiG-31 στο Βόρειο Πόλο

30.03.2021 16:52
MiG-31_new

Στις αρχές Δεκεμβρίου, τα ρωσικά ΜΜΕ αποκάλυψαν ότι το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα έστειλε σε βάση στην Αρκτική, απέναντι από την Αλάσκα, τα περίφημα μαχητικά MiG-31.

Φαίνεται ότι η κινητικότητα της Ρωσίας στην Αρκτική δεν γίνεται μόνο για τα… μάτια του κόσμου, αλλά στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περιοχή του πλανήτη.

Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε από τον αρχηγό του Πολεμικού Ναυτικού της Ρωσίας, Νικολάι Γιεβμένοφ, δύο υπερηχητικά μαχητικά MiG-31 πραγματοποίησαν για πρώτη φορά στην ιστορία του ρωσικού ναυτικού πτήση πάνω από τον Βόρειο Πόλο, σε μια αποστολή που περιλάμβανε και εναέριο ανεφοδιασμό σε καύσιμα.

Νωρίτερα, ο αρχηγός του ρωσικού στόλου του Ειρηνικού, ναύαρχος Σεργκέι Αβακιάντς, ανακοίνωσε ότι σμήνη από MiG-31 ανέλαβαν υπηρεσία στην περιοχή της Αρκτικής. Τα συγκεκριμένα μαχητικά μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα Mach 2.83 σε ύψος 21,5 χιλιομέτρων και είναι εξοπλισμένα με το υπερηχητικό οπλικό σύστημα Kinzhal.

Photo: airliners.net

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