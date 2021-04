Με τη διασπορά μεταλλαγμένων στελεχών του κορωνοϊού συνοδεύεται η εξάπλωση του ιού στη χώρα και κυρίως με την βρετανική παραλλαγή του ιού.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα ότι μετά την γονιδιωματική ανάλυση 606 επιλεγμένων δειγμάτων της περιόδου 9 Ιανουαρίου έως 23 Μαρτίου 2021, ανιχνεύθηκαν 475 κρούσματα με τη βρετανική μετάλλαξη και 3 με τη νοτιοαφρικανική μετάλλαξη.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ ολοκληρώθηκε σήμερα η γονιδιωματική ανάλυση σε 606 επιλεγμένα νέα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 9 Ιανουαρίου έως 23 Μαρτίου του 2021. Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης και Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας και Λέσβου. Ανιχνεύθηκαν συνολικά 478 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων κορωνοϊού ειδικού ενδιαφέροντος και 67 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση.

Πιο αναλυτικά αναδείχθηκαν συνολικά 478 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων (Variants Of Concern – VOC), 67 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI) και ένα δείγμα ήταν θετικό για Variant with deletion in S Gene. Από τα 478 δείγματα με στελέχη VOC, τα 475 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και τρία δείγματα με τη μετάλλαξη Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2), ενώ και τα 67 δείγματα με στελέχη VUI αφορούσαν το στέλεχος B.1.1.318 (Variant_E484K).

Συνολικά έχουν ανιχνευθεί 3.373 θετικά κρούσματα της μετάλλαξης Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 59 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 έως σήμερα.

Από τα 59 θετικά στελέχη για την παρουσία μετάλλαξης Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) τα 57 είναι εγχώρια, εκ των οποίων 47 προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 2 από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 5 από την Περιφέρεια Αττικής, 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Πηγή: Αυγή