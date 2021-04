Οι μελέτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων συνεχίζονται και τα ευρήματα μιας νέας έρευνας είναι μάλλον ενθαρρυντικά για όσους νόσησαν από κορωνοϊό.

Ο εμβολιασμός (με μια δόση) όσων είχαν ήδη νοσήσει με κορωνοϊό μπορεί να οδηγεί σε ανοσοαπόκριση μέχρι και 7 φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με όσους δε νόσησαν από κορωνοϊό και εμβολιάστηκαν.

Μάλιστα, τα επίπεδα των αντισωμάτων σε αυτούς τους ασθενείς ήταν εώς και τρεις φορές μεγαλύτερα σε όσους είχαν λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου της Pfizer σε σύγκριση με όσους δεν είχαν νόσήσει από τον κορωνοϊό, αλλά τους είχαν χορηγηθεί και οι δύο δόσεις του εμβολίου της Pfizer.

Η διαφορά ήταν ακόμα μεγαλύτερη για όσους δεν είχαν νοσήσει από κορωνοϊο και είχαν λάβει μόνο την πρώτη δόση. Ωστόσο, οι ειδικοί ισχυρίστηκαν ότι ακόμα και η πρώτη δόση ήταν αρκετή για να προκάλεσει μια ισχυρή ανοσοαπόκριση στο 99% των ανθρώπων. Τα επίπεδα μάλιστα της προστασίας είναι ακόμη ισχυρότερα μετά τη δεύτερη δόση, υπογραμμίζοντας με αυτόν το τρόπο τη σημασία της.

Μάλιστα, οι ειδικοί είναι αισιόδοξοι ότι τα εμβόλια που έχουμε τώρα στην κατοχή μας είναι αποτελεσματικά ενάντια στη νοτιοαφρικανική μετάλλαξη αλλά και σε άλλες μεταλλάξεις.

Η έρευνα με το όνομα PITCH (Protective Immunity from T-cells to Covid in Health workers) πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε 237 υγιεινομικούς από το Σέφιλντ, την Οξφόρδη, το Νιούκαστλ και το Μπέρμιγχαμ, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς ήταν γυναίκες. Αυτό που έκαναν οι ερευνητές είναι να μετρήσουν τα επίπεδα των αντισωμάτων και των Τ λεμφοκυττάρων που παράγονται από τον οργανισμό και δρούν ενάντια στον ιό. Αυτό που ανακάλυψαν είναι ότι μετά από την πρώτη δόση του εμβολίου, όσοι είχαν ήδη μολυνθεί από τον ιό SARS-CoV-2, είχαν 6,8 φορές περισσότερα αντισώματα σε σύγκριση με όσους δεν είχαν μολυνθεί. Είχαν μάλιστα έως και 2,9 περισσότερα αντισώματα μετά από μόνο την πρώτη δόση σε σύγκριση με όσους δεν είχαν μολυνθεί ποτέ από τον ιό ενώ είχαν λάβει και τις δύο δόσεις του εμβολίου. Είναι άρα σημαντικές οι δύο δόσεις του εμβολίου; Οι επιστήμονες επιμένουν ότι και οι δύο δόσεις είναι απαραίτητες για όλους διότι πιστεύουν ότι με αυτό το τρόπο θα διατηρηθεί περισσότερο η ανοσία.

Από τους υγιεινομικούς που εξετάστηκαν, οι 113 είχαν νοσήσει από κορωνοϊό και 103 δεν είχαν νοσήσει, όμως και στις δύο ομάδες χορηγήθηκε η πρώτη δόση του εμβολίου της Pfizer. Στους υπόλοιπους 21 υγιειονομικούς που δεν είχαν νοσήσει από κορωνοϊό χορηγήθηκαν και οι δύο δόσεις του εμβολίου της Pfizer, με απόσταση τριών εβδομάδων μεταξύ τους. Μετά την πρώτη δόση, όσοι είχαν επιβιώσει από τον κορωνοϊό είχαν 5,9 φορές περισσότερα Τ λεμφοκύτταρα σε σύγκριση με όσους δεν νόσησαν ποτέ. Η ανοσοαπόκριση των τ λεμφοκυττάρων ήταν τόσο δυνατή μετά από τη μία δόση όσο και εκείνων που είχαν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου αλλά δεν είχαν έρθει ποτέ σε επαφή με τον ιό.

Αν και τα ευρήματα δεν έχουν αξιολογηθεί περαιτέρω από άλλους ερευνητές, οι επιστήμονες τονίζουν ότι τα ευρήματα δείχνουν πως το εμβόλιο ενισχύει την ανοσία σε όσους δε μολύνθηκαν από τον SARS-CoV 2 αλλά και αυξάνει την ανοσολογική απόκριση όσων ήρθαν σε επαφή με το ιό. Το σίγουρο είναι πως οι έρευνες είναι ακόμα στην αρχή και όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της πανδημίας, η επιστημονική κοινότητα θα έχει πιο ξεκάθαρες απαντήσεις.

Πηγή: ygeiamou.gr