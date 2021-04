Tα προσωπικά δεδομένα περισσότερων από 617.000 Ελλήνων χρηστών του Facebook διέρρευσαν στο διαδίκτυο.

Χάκερ παραβίασαν την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και διέρρευσαν τα στοιχεία πάνω από 533 εκατομμύρια χρηστών σε όλο τον κόσμο, ανάμεσα σε αυτούς είναι εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες.

Σύμφωνα με το hackread.com, η διαρροή περιλαμβάνει αριθμούς τηλεφώνων, ημερομηνίες γέννησης, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προσωπικά στοιχεία, όπως φύλο, εργασία, τόπο κατοικίας και εκπαίδευση.



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, από την Ελλάδα έχουν διαρρεύσει δεδομένα από 617.722 χρήστες, ενώ συνολικά η διαρροή αφορά χρήστες σε 106 χώρες.

Τα δεδομένα που διέρρευσαν είναι διαθέσιμα δωρεάν σε φόρουμ των χάκερ και είναι προσβάσιμα σε οποιονδήποτε έχει βασικές δεξιότητες, όπως γράφει το Business Insider.

In early 2020 a vulnerability that enabled seeing the phone number linked to every Facebook account was exploited, creating a database containing the information 533m users across all countries.



It was severely under-reported and today the database became much more worrisome 1/2 pic.twitter.com/ryQ5HuF1Cm