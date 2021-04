Νέα στοιχεία δείχνουν ότι το κόστος των υποδομών για τα δίκτυα 5G νέας γενιάς θα κοστίσουν στην Ευρώπη 300 δισ. ευρώ μέχρι το 2025. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από μελέτη που πραγματοποίησε η συμβουλευτική εταιρεία Boston Consulting Group (BCG) για λογαριασμό του τηλεπικοινωνιακού οργανισμού ΕΤΝΟ (European Telecommunications Network Operators Association).



Το κόστος των 300 δισ. ευρώ κατανέμεται σε δύο δαπάνες. Περίπου 150 δισ. απαιτούνται για την επίτευξη ενός ειδικού δικτυακού περιβάλλοντος 5G στην Ευρώπη και επιπλέον 150 δισ. για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης των σταθερών υποδομών για να φτάσουν σε ταχύτητες gigabit.



Σύμφωνα με τη μελέτη με τίτλο «Connectivity and Beyond: How Telcos Can Accelerate a Digital Future for All», η Ευρώπη μπορεί να δημιουργήσει 2,4 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού με τα δίκτυα 5G.

«Αυτή η έκθεση δείχνει ότι η ευκαιρία της Ευρώπης για τα gigabit είναι εξαιρετικά σχετική με τις σημερινές κορυφαίες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάκαμψης και της πράσινης μετάβασης» δήλωσε η Lise Fuhr, γενική διευθύντρια του ETNO.



«Καλούμε τους Ευρωπαίους ηγέτες να υποστηρίξουν τον τομέα των τηλεπικοινωνιών και να μας βοηθήσουν να προσφέρουμε μια ισχυρότερη ψηφιακή οικονομία για όλους τους πολίτες» πρόσθεσε. Συγκεκριμένα, η μελέτη διαπίστωσε ότι μόνο το 5G μπορεί να δημιουργήσει ετήσια αύξηση 113 δισ. ευρώ στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ).

Πιο “πράσινος” κόσμος



Άλλα βασικά ευρήματα της μελέτης έδειξαν ότι η υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων μπορεί να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως και 15%. Αυτό ισοδυναμεί με μειώσεις εκπομπών 30% μέσω της ανάπτυξης «έξυπνων» (smart) πόλεων και 30% μειώσεων εκπομπών μέσω ψηφιακού μετασχηματισμού της βιομηχανίας μεταφορών. Σε συνδυασμό με αυτές τις επενδύσεις απαιτείται επίσης εργασία για τις ανάγκες από πλευράς ζήτησης.



Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 83% των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξακολουθούν να μην χρησιμοποιούν προηγμένο διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο (cloud) και το 60% των εννιάχρονων παιδιών εκπαιδεύονται σε σχολεία που δεν διαθέτουν ψηφιακό εξοπλισμό. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό, θα χρειαστούν επιπλέον 26 δισ. ευρώ ετησίως για την ψηφιοποίηση όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και περίπου 14 δισ. ευρώ ετησίως για την αναβάθμιση των υποδομών όλων των ευρωπαϊκών σχολείων.



Σε σχέση με τη νομοθετική πλευρά η έκθεση επισημαίνει πολλές βασικές πολιτικές δράσεις που πρέπει να γίνουν προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων στην ανάπτυξη, επιτρέποντας περισσότερη βιομηχανική συνεργασία, η τόνωση της ζήτησης και του ψηφιακού μετασχηματισμού σε βιομηχανικούς τομείς, η ιεράρχηση της ηγεσίας στις ευρωπαϊκές ψηφιακές υπηρεσίες και οι μεγαλύτερες επενδύσεις σε ψηφιακές δεξιότητες.



«Η πανδημία της Covid-19 ενίσχυσε την εξάρτηση της τηλεπικοινωνιακής μας υποδομής για σχεδόν κάθε πτυχή της εργασίας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ζωής μας» υπογράμμισε ο Wolfgang Bock, διευθύνων σύμβουλος και ανώτερος συνεργάτης της BCG.

Κίνδυνος να μείνουμε πίσω



Αναφερόμενος στην πρόοδο 5G που σημειώνεται στις ΗΠΑ και την Κίνα, ο Borje Ekholm, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ericsson, επανέλαβε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να επιταχύνουν την ανάπτυξη των δικτύων 5G. Στην πραγματικότητα, είπε, είναι ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά ζητήματα σήμερα. Υπάρχει ανησυχία για τις εξελίξεις στην Ευρώπη, όπου τα δίκτυα ήταν περίπου δύο έως τρία χρόνια πίσω στο 4G.



Ωστόσο «βρισκόμαστε όλο και πιο πίσω από την Κίνα και τις ΗΠΑ» είπε. Η Ευρώπη θα μπορέσει τελικά να χρησιμοποιήσει αυτές τις νέες εφαρμογές, αλλά αυτές οι εφαρμογές θα δημιουργηθούν όπου τα δίκτυα υπάρχουν πρώτα. «Διακυβεύεται η μελλοντική δημιουργία θέσεων εργασίας» είπε. «Σήμερα βλέπουμε ελάχιστους ψηφιακούς πρωταθλητές στην Ευρώπη. Βρίσκονται στις ΗΠΑ και την Κίνα» πρόσθεσε.



Είναι κρίσιμο οι ευρωπαϊκές χώρες να μην επαναλάβουν τα ίδια λάθη που έγιναν στα δίκτυα 4G αλλά να βρουν έναν τρόπο να επιταχύνουν την ανάπτυξη των 5G, είπε.

Προετοιμασίες για την ψηφιοποίηση

Στην ψηφιακή συνδεσιμότητα με τους πελάτες και στην κυβερνοασφάλεια εστιάζει πλέον ο επιχειρηματικός κόσμος το 2021, καθώς η πανδημία επιταχύνει την ανάγκη για εξέλιξη των ψηφιακών τεχνολογιών και χρήση ψηφιακών εργαλείων. Σύμφωνα με την έρευνα 2021 «CEO Outlook Pulse Survey» της πολυεθνικής KPMG το 52% των στελεχών επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο υποστηρίζει ότι για το 2021 δίνει προτεραιότητα σε επενδύσεις για την ασφάλεια των δεδομένων.



Ένας στους δύο διευθύνοντες συμβούλους (CEOs) δίνει έμφαση σε πελατοκεντρικές τεχνολογίες, ενώ το 49% δηλώνει ότι θα επενδύσει το 2021 σε ψηφιακές επικοινωνίες, όπως η τηλεδιάσκεψη και οι υπηρεσίες μηνυμάτων. Το 74% των διευθυνόντων συμβούλων επισημαίνουν ότι η ψηφιοποίηση των λειτουργιών και η δημιουργία ενός μοντέλου λειτουργίας επόμενης γενιάς έχουν επιταχυνθεί κατά αρκετούς μήνες.

Επιπλέον, το 61% των εταιρειών εκτιμά ότι η πρόθεση για εξαγορές και συγχωνεύσεις τα επόμενα τρία χρόνια θα βασιστεί στην επιθυμία να αποκτήσουν ψηφιακή τεχνολογία, η οποία θα εξελίξει την εμπειρία των πελατών τους. Πάντως, η κυβερνοασφάλεια φαίνεται να ανησυχεί τους επιχειρηματίες. Κατά τη διάρκεια του λοκντάουν η τηλεργασία δημιούργησε νέους κινδύνους για την ασφάλεια των δεδομένων στις επιχειρήσεις.



Ο κίνδυνος κυβερνοασφάλειας βρέθηκε στην πρώτη θέση των φόβων των επιχειρήσεων, καταγράφοντας σημαντική άνοδο από την 5η θέση τον Αύγουστο του 2020. Επιπλέον, κατατάσσεται υψηλότερα από τους φόβους για το κανονιστικό και φορολογικό περιβάλλον και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.