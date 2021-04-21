ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 20:52
21.04.2021 17:52

ΝΔ: Ο κ. Τσίπρας αδυνατεί ακόμα και τώρα να αντιληφθεί γιατί τον «μαύρισαν» οι πολίτες το 2019

Βαθύτατα προσβλητικές για τους 2.251.618 ψηφοφόρους της ΝΔ που εξέλεξαν πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη χαρακτηρίζει η ΝΔ τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Η αναφορά αυτή «δείχνει ανεπίτρεπτη περιφρόνηση του βασικού κανόνα της Δημοκρατίας περί εναλλαγής των κομμάτων στην εξουσία» επισημαίνει η ΝΔ και προσθέτει ότι ο κ. Τσίπρας ακόμη και τώρα αδυνατεί να αντιληφθεί γιατί οι πολίτες τον μαύρισαν λόγω των επιλογών του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΝΔ έχει ως εξής:

«Στην τοποθέτηση του στο ΠΣ του ΣΥΡΙΖΑ, όπως δημοσιεύθηκε στην «Αυγή», ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι “τα μεγάλα συμφέροντα έκαναν Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη”.

»Η αναφορά αυτή είναι βαθύτατα προσβλητική για τους 2.251.618 πολίτες που τον ψήφισαν στις εκλογές του 2019 και τον εξέλεξαν Πρωθυπουργό. Δείχνει επίσης ανεπίτρεπτη, για αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, περιφρόνηση του βασικού κανόνα της Δημοκρατίας περί εναλλαγής των κομμάτων στην εξουσία.

»Ακόμη και τώρα ο κ. Τσίπρας αδυνατεί να αντιληφθεί ότι οι πολίτες τον “μαύρισαν” λόγω των επιλογών του. Ας ψάξει εκεί τα αίτια της ήττας του. Όσο για τα περί γραμματίων, μόλις χθες καταγγέλθηκε η συναλλαγή της Κυβέρνησής του με φωτογραφική νομοθέτηση υπέρ συμφερόντων».

