H συγγνώμη του Πέτρου Γαϊτάνου: «Με τη Χρυσή Αυγή έκανα λάθος» (Video)

Για τη συνεργασία του με την Περιφέρεια Αττικής και την παραγωγή «Στην εκκλησία από το σπίτι, Μεγάλη Εβδομάδα και Ανάσταση» μίλησε ο Πέτρος Γαϊτάνος.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στις παλαιότερες δηλώσεις του για τη Χρυσή Αυγή.

«Μου αρέσει ο τσαμπουκάς της Χρυσής Αυγής», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων σε εκπομπή Κωστόπουλου – Μπαλατσινού, δηλώνοντας πως δεν είχε μετανιώσει για τις δηλώσεις του.

«Κάποτε πριν από αρκετά χρόνια με ρώτησαν σε μία συνέντευξη ποια είναι η γνώμη μου για την Χρυσή Αυγή και έχω την ανάγκη να κάνω μια διόρθωση σε αυτό. Ήμασταν σε μια περίεργη κατάσταση κρίσης, βλέπαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι βοηθούσαν κάποιους γέροντες, κάποιους ανθρώπους που είχαν προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας. Εγώ έκανα ένα λάθος, όμως, σε αυτό και γι' αυτό το λάθος θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη. Ακούγοντας τώρα αυτά που είπα τότε, δεν μου ταιριάζει ο Πέτρος αυτός και το θεωρώ περίεργο πώς ο Πέτρος είπε αυτά. Δεν θα τα έλεγα αυτά γιατί και δεν ανήκω σε μια τέτοια νοοτροπία, αλλά και γιατί είπα έναν λογισμό ο οποίος όμως έβγαζε μια εντύπωση ότι εγώ στηρίζω αυτούς τους ανθρώπους», ανέφερε στην εκπομπή «'Ελα Χαμογέλα» του Open.

Ο Πέτρος Γαϊτάνος τόνισε στη συνέχεια: «Δεν έχω καμία σχέση μαζί τους. Πρέπει, όμως, να ξεκαθαριστεί αυτή η ιστορία, να τελειώσει. Ποτέ δεν τους στήριζα, δεν τους στηρίζω και ποτέ δεν ήμουν άνθρωπος που ήμουν δίπλα και μου άρεσε η βία, η παραβατικότητα, η εγκληματικότητα. Όπως φάνηκε, αυτοί οι άνθρωποι εκτός από κάποια πράγματα που προσπαθούσαν να κάνουν, δεν ήταν ευθείς. Επειδή εγώ δεν ταίριαζα σε αυτό, θέλω να ζητήσω συγγνώμη γι’ αυτούς που πιθανόν στενοχωρήθηκαν ή ένιωσαν άβολα από αυτό που είπα. Πάντως, ακούγοντάς το, δεν θέλω ούτε καν να το επαναλάβω. Δεν θέλω να με συνδέει ποτέ ξανά κανένας με τέτοιες δράσεις, με τέτοιους τρόπους ζωής».

«Η συνέπεια αυτών που λέω τώρα φαίνεται από όλη την πορεία μου. Εγώ δεν είχα ποτέ καμία σχέση με αυτούς τους ανθρώπους και όταν με πλησίασαν τους ξεκαθάρισα ότι «Παιδιά εγώ δεν έχω καμία σχέση μαζί σας». Κάποια στιγμή προσπάθησαν να με πλησιάσουν, νόμιζαν ότι εγώ είμαι φιλικός απέναντί τους. Τους είπα ευθαρσώς ότι εγώ δεν έχω σχέση μαζί τους. «Δεν έχουμε καμία σχέση εγώ κι εσείς»…», πρόσθεσε ο Πέτρος Γαϊτάνος.