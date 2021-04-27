search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 02:31
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.04.2021 22:48

Εμμονή Σόιμπλε με τη λιτότητα: Περιέκοψε τους μισθούς των βουλευτών λόγω… κορωνοϊού

27.04.2021 22:48
schaeuble_neu

Ακόμα και από τη θέση του προέδρου της Κάτω Βουλής της Γερμανίας, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε -όταν βρίσκει ευκαιρία- κάνει και καμιά άσκηση… λιτότητας.

Λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, οι βουλευτές της Bundestag θα λαμβάνουν λιγότερα χρήματα από τον φετινό Ιούλιο.

Όπως προκύπτει από σχετική επιστολή του προέδρου του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, η φορολογητέα βουλευτική αποζημίωση μειώνεται φέτος κατά 70,58 ευρώ και ανέρχεται πλέον σε 10.012,89 ευρώ.

Δεν μειώνεται όμως μόνο η αποζημίωση των βουλευτών, αλλά δεν τους επιτρέπεται πλέον και να ψηφίζουν οι ίδιοι για το ύψος της. Αυτό αποφασίστηκε πριν από λίγα χρόνια οπότε και αποφασίστηκε να συνδεθεί η βουλευτική αποζημίωση με την πραγματική πορεία των μισθών στην χώρα, επειδή οι τακτικές αυξήσεις της είχαν προκαλέσει επανειλημμένα κριτική.

Σύμφωνα με την απόφαση εκείνη, η βουλευτική αποζημίωση θα πρέπει να προσαρμόζεται ετησίως στη λεγόμενη εξέλιξη των ονομαστικών μισθών. Αυτοί οι μισθοί μειώθηκαν πέρυσι λόγω της κρίσης του κορονοϊού. Συγκεκριμένα, ο λεγόμενος δείκτης ονομαστικών μισθών μειώθηκε κατά 0,7%, οπότε αναλόγως μειώνονται και οι βουλευτικές αποζημιώσεις φέτος.

Όπως προκύπτει μάλιστα από τα στατιστικά στοιχεία του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου, πρόκειται για την πρώτη μείωση βουλευτικής αποζημίωσης στην ιστορία του. Αντιθέτως, υπήρξαν συχνότερα μηδενικές αυξήσεις κατά το παρελθόν.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
oie guterres 98- new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν 1,8 δισ. δολάρια επιπλέον στον ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια το 2026

cuba
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Αβάνα αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA

antigoni jalla
MEDIA

Eurovision 2026: Στον τελικό η Κύπρος με την Αντιγόνη – Ξεσήκωσε το κοινό με το εκρηκτικό «Jalla»

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Ένας επικοινωνιακός μηχανισμός επιχειρεί να οργανώσει την εξόντωσή μου – Είμαι και ηθικός και νόμιμος (Video)

rubio china
ΚΟΣΜΟΣ

Στον Μάρκο Ρούμπιο απαγορεύεται η είσοδος στην Κίνα – Πώς το Πεκίνο βρήκε τρόπο να παρακάμψει τις κυρώσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kalxas0762347
ΚΑΛΧΑΣ

Το κύμα των επιπτώσεων και οι εκλογές, η Παγώνη για το Επικρατείας, κόβεται η Αναστασίου, η κόντρα ΠΑΣΟΚ με δημοσκόπους και η υποψηφιότητα Αργυριάδη  

mousse_avocando
CUCINA POVERA

Μους σοκολάτας με αβοκάντο και μέλι

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

komision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ απαγορεύει τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία στην πρεμιέρα της συμφωνίας με τη Mercosur

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 01:54
oie guterres 98- new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν 1,8 δισ. δολάρια επιπλέον στον ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια το 2026

cuba
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Αβάνα αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA

antigoni jalla
MEDIA

Eurovision 2026: Στον τελικό η Κύπρος με την Αντιγόνη – Ξεσήκωσε το κοινό με το εκρηκτικό «Jalla»

1 / 3