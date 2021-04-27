Εμμονή Σόιμπλε με τη λιτότητα: Περιέκοψε τους μισθούς των βουλευτών λόγω… κορωνοϊού

Ακόμα και από τη θέση του προέδρου της Κάτω Βουλής της Γερμανίας, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε -όταν βρίσκει ευκαιρία- κάνει και καμιά άσκηση… λιτότητας.

Λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, οι βουλευτές της Bundestag θα λαμβάνουν λιγότερα χρήματα από τον φετινό Ιούλιο.

Όπως προκύπτει από σχετική επιστολή του προέδρου του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, η φορολογητέα βουλευτική αποζημίωση μειώνεται φέτος κατά 70,58 ευρώ και ανέρχεται πλέον σε 10.012,89 ευρώ.

Δεν μειώνεται όμως μόνο η αποζημίωση των βουλευτών, αλλά δεν τους επιτρέπεται πλέον και να ψηφίζουν οι ίδιοι για το ύψος της. Αυτό αποφασίστηκε πριν από λίγα χρόνια οπότε και αποφασίστηκε να συνδεθεί η βουλευτική αποζημίωση με την πραγματική πορεία των μισθών στην χώρα, επειδή οι τακτικές αυξήσεις της είχαν προκαλέσει επανειλημμένα κριτική.

Σύμφωνα με την απόφαση εκείνη, η βουλευτική αποζημίωση θα πρέπει να προσαρμόζεται ετησίως στη λεγόμενη εξέλιξη των ονομαστικών μισθών. Αυτοί οι μισθοί μειώθηκαν πέρυσι λόγω της κρίσης του κορονοϊού. Συγκεκριμένα, ο λεγόμενος δείκτης ονομαστικών μισθών μειώθηκε κατά 0,7%, οπότε αναλόγως μειώνονται και οι βουλευτικές αποζημιώσεις φέτος.

Όπως προκύπτει μάλιστα από τα στατιστικά στοιχεία του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου, πρόκειται για την πρώτη μείωση βουλευτικής αποζημίωσης στην ιστορία του. Αντιθέτως, υπήρξαν συχνότερα μηδενικές αυξήσεις κατά το παρελθόν.