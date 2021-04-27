Βραζιλία: Σε εξεταστική Επιτροπή η διαχείριση της πανδημίας από τον Μπολσονάρο

Η Γερουσία της Βραζιλίας συνέστησε σήμερα εξεταστική επιτροπή που αντικείμενό της θα είναι η διαχείριση της κρίσης του κορωνοϊού από την κυβέρνηση του προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, η οποία επικρίνεται από όλες τις πλευρές ενάμισι χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2022.

Ο ακροδεξιός ηγέτης έχει υποτιμήσει την πανδημία σε όλες της τις πτυχές, απορρίπτοντας μέτρα περιορισμού, τη χρήση μάσκας, ακόμη και τα εμβόλια αρχικά, επιλέγοντας να επαινεί πλεονεκτήματα φαρμάκων που θεωρούνται αναποτελεσματικά από ειδικούς, όπως η υδροξυχλωροκίνη.

Η Γερουσία θα εξετάσει πιθανές «αμέλειες» της κυβέρνησης, ενώ η λατινοαμερικάνικη χώρα αναμένεται να ξεπεράσει τις επόμενες ημέρες το όριο των 400.000 θανάτων από την Covid-19, ο δεύτερος βαρύτερος απολογισμός στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή, που συστάθηκε με ανανεώσιμη εντολή 90 ημερών, πρέπει να αναφέρει αν διαπράχθηκαν αδικήματα αμέλειας ή ακόμη και διαφθοράς, ιδίως κατά τη διάρκεια της έλλειψης οξυγόνου στις μονάδες εντατικής θεραπείας στη Μανάους, την πρωτεύουσα της πολιτείας Αμαζόνας, που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ασθενείς.

«Πιστεύω ότι αυτή η επιτροπή θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στον πρόεδρο», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Aντρέ Ρίμπαϊν Σάτλερ, ερευνητής του Congresso em Foco, που ειδικεύεται στην ανάλυση θεμάτων του Κοινοβουλίου.

«Δεν χρειάζεται καν να ερευνήσουν. Όλοι έχουν δει πώς η κυβέρνηση αντιμετώπισε την πανδημία», τόνισε.

«Αυτές δεν είναι μόνο αμέλειες, αλλά και ενέργειες. Η κυβέρνηση προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο για να ανατρέψει μέτρα περιορισμού (μετακινήσεων ή δραστηριοτήτων) που είχαν ληφθεί από ορισμένες Πολιτείες και αρνήθηκε να αγοράσει εμβόλια», συνόψισε ο ερευνητής.

Ορισμένες κοινοβουλευτικές εξεταστικές επιτροπές στη Βραζιλία είχαν κατά καιρούς καταστροφικές συνέπειες για κυβερνήσεις: μία από αυτές άνοιξε το δρόμο για την καθαίρεση του προέδρου Φερνάντο Κόλορ το 1992.

Ωστόσο άλλες κυβερνήσεις βγήκαν αλώβητες.

Διαισθανόμενος την αλλαγή του κλίματος, ο Μπολσονάρου προσέγγισε πρόσφατα το Centrao, μια άτυπη ομάδα κεντρώων κομμάτων που εξαργύρωσαν την υποστήριξή τους προς την κυβέρνηση στο Κοινοβούλιο με αντάλλαγμα σημαντικές θέσεις.

Αλλά αυτή η συμμαχία φαίνεται εύθραυστη, καθώς η κριτική στην κυβέρνηση εντείνεται και η αντιπολίτευση δεν διστάζει να χαρακτηρίσει τον αρχηγό του κράτους «γενοκτόνο».

Με ποσοστό απόρριψης πάνω από 50% στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο Μπολσονάρου εμφανίζεται πιο ευάλωτος από ποτέ λόγω της υγειονομικής κρίσης που έχει πάρει πολιτικές διαστάσεις, απειλώντας τα σχέδια επανεκλογής του το 2022.