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07.05.2021 09:57

Οι Έλληνες έγιναν θεατές των δορυφόρων Starlink του Έλον Μασκ (Video)

07.05.2021 09:57
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Θεατές σε ένα φοβερό φαινόμενο έγιναν αρκετοί πολίτες το βράδυ της Πέμπτης, καθώς αντικρίζοντας στον ουρανό είδαν φωτεινά αντικείμενα να πετούν σε γραμμικό σχηματισμό, σε μεγάλο ύψος.

Ένα τμήμα δηλαδή των δορυφόρων του πρότζεκτ Starlink από την εταιρεία του Έλον Μασκ, Space.

Η πρωτοβουλία του Αμερικανού ιδιοκτήτη της Tesla έχει στόχο την εκτόξευση 42 χιλ. τέτοιων δορυφόρων χαμηλής τροχιάς, για να παρέχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Oι δορυφόροι του Έλον Μασκ έγιναν ορατοί σε πολλές περιοχές της χώρας, με τους πολίτες μάλιστα να ανησυχούν για τις παράξενες εικόνες που είδαν στον ουρανό

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