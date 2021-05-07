Ο Μάριος Αθανασίου για το εργασιακό νομοσχέδιο: Τα νέα μέτρα σε… ταληράκια (Video)

Τα μέτρα που περιλαμβάνει το επίμαχο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τα εργασιακά και τη διευθέτηση του ωραρίου σχολίασε ο γνωστός ηθοποιός, Μάριος Αθανασίου.

Σε βίντεο που ανήρτησε στα social media του τμήμα Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, ο Μ. Αθανασίου -με μουσική υπόκρουση τα «Νέα Μέτρα» του Λουκιανού Κηλαηδόνη– κάνει… ταληράκια τα νέα μέτρα και, όπως λέει: «Μόλις καταργήσουν το οκτάωρο, θα καταλάβετε τη διαφορά, όταν θα χρειαστεί να δουλεύεται 300 ώρες υπερωρία δωρεάν μέσα σε έξι μήνες».

«Ο νόμος υποτίθεται ότι καταργεί την εργοδοτική αυθαιρεσία, δηλαδή να μη μπορεί ο εργοδότης να σε κρατάει παράνομα πέρα από το ωράριό σου», σημειώνει, όμως προσθέτει ότι «προφανώς, αφού πλέον μπορεί να το κάνει νόμιμα», εξηγώντας ότι με το νέο νόμο οι εργοδότες θα μπορούν να κρατούν τους εργαζόμενους, εκτός από τις 300 ώρες δωρεάν και άλλες 150 ώρες πληρωμένης υπερωρίας.

