Δελφοί- Πρ. Παυλόπουλος: Ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει η Ελλάδα

Το πορτρέτο του πρώτου κυβερνήτη της χώρας, τον Ιωάννη Καποδίστρια, σκιαγράφησε στο 6ο Φόρουμ των Δελφών ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος.

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ξεκίνησε από την περίοδο που προηγήθηκε της επιλογής του Ιωάννη Καποδίστρια ως πρώτου κυβερνήτη, σημειώνοντας πως δεν ξέρει αν ήταν η μόνη επιλογή που είχαμε τότε για να κυβερνήσει την Ελλάδα, πάντως ήταν ό,τι καλύτερο είχαμε.

«Η προσωπικότητα του Ιωάννη Καποδίστρια, με όλα τα προσόντα του, ήταν ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει η Ελλάδα. Ένας άνθρωπος με αυτή τη λάμψη, τη διεθνή εμβέλεια και ταυτοχρόνως ένας άνθρωπος που κουβάλαγε μαζί του την Ελλάδα. Η στάση του Καποδίστρια απέναντι στην Επανάσταση, που ήταν και η βασική αιτία για την οποία συγκρούστηκε με τον Τσάρο, δείχνει ότι ο Καποδίστριας, και ως υπουργός ακόμα του Τσάρου, στο βάθος ήταν πάντοτε ένας Έλληνας με όλη τη σημασία της λέξης» ανέφερε ο Προκόπης Παυλόπουλος.

Εν συνεχεία, αναφέρθηκε στην κατάσταση που βρήκε ο Ιωάννης Καποδίστριας στην Ελλάδα. Ο Καποδίστριας είδε έναν καθημαγμένο λαό, ανέλαβε τα καθήκοντά του, αποποιήθηκε τον μισθό του και οτιδήποτε και θεωρούσε ντροπή όταν έχεις προσωπική περιουσία και μπορείς να ζήσεις, να πάρεις έστω και ένα Φοίνικα (το νόμισμα που εισήγαγε) από το δημόσιο ταμείο, είπε ο κ. Παυλόπουλος.

Θεσμικώς άψογη και υπεύθυνη στάση

Επίσης, χαρακτήρισε υπεύθυνη τη στάση του Ιωάννη Καποδίστρια, θεσμικώς άψογη, δίνοντας έμφαση στο «αίσθημα ευθύνης αυτού του μεγάλου Έλληνα».

Αναφερόμενος στη διακυβέρνηση του Ιωάννη Καποδίστρια, επισήμανε ότι κατάφερε σε 3,5 χρόνια το ακατόρθωτο. Σταχυολόγησε την ίδρυση της Σχολής Ευελπίδων, στην ουσία η έναρξη οργάνωσης στρατεύματος, οι πρώτες δομές στη δικαιοσύνη, ο κώδικας πολιτικής δικονομίας, τα πρώτα σχολεία, δημιουργία ορφανοτροφείου και το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο, νομισματοκοπείο, γεωργική σχολή.

Αναδεικνύοντας τη συμβολή του, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Δεν γνωρίζουμε τι οφείλουμε στον Ιωάννη Καποδίστρια για το πώς φτάσαμε στο Πρωτόκολλο του Λονδίνου» και προσέθεσε πως η αλληλογραφία δείχνει πόσο τον υπολόγιζαν οι Μεγάλες Δυνάμεις. Όλα αυτά σε 3,5 χρόνια – υπογράμμισε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Καταληκτικά, ο Προκόπης Παυλόπουλος εξέφρασε την πεποίθηση πως αν ο Ιωάννης Καποδίστριας είχε εξαντλήσει την επταετή θητεία του, όπως το προέβλεπε το Σύνταγμα της Τροιζήνας, δεν είχε μεσολαβήσει η τραγωδία της δολοφονίας του, με τον ελληνικό λαό από δίπλα, και Σύνταγμα θα είχε ψηφίσει, και δεν θα είχαμε φτάσει στη μοναρχία. Στο σημείο αυτό, σημείωσε πως η ελέω Θεού βασιλεία είναι ξένη στη νοοτροπία των Ελλήνων.