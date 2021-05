Λύσεις για την εμπλοκή στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της ΕΕ με τη Βόρεια Μακεδονία αναζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά το «μπλόκο» της Βουλγαρίας.

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Άννα Πιζονέρο, άφησε τη Δευτέρα ανοιχτό το ενδεχόμενο «αποσύνδεσης» της ενταξιακής πορείας της Βόρειας Μακεδονίας από αυτήν της Αλβανίας, αν δεν επιλυθεί το ζήτημα της Βόρειας Μακεδονίας με τη Βουλγαρία όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Η θέση της Επιτροπής είναι ότι και οι δύο χώρες (Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία) πληρούν τις προϋποθέσεις για να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ. Θέλουμε να δούμε τη διακυβερνητική διάσκεψη να ξεκινά και για τις δύο χώρες, το συντομότερο δυνατό», ανέφερε η ‘Αννα Πιζονέρο.

Συμπλήρωσε, ωστόσο, ότι όπως έχει δηλώσει ο Επίτροπος για τη Διεύρυνση, Όλιβερ Βάρχελι, αν δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας, το Συμβούλιο της ΕΕ θα αποφασίσει αν θα γίνει η λεγόμενη «αποσύνδεση» (decoupling).

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ είχε τη Δευτέρα το πρωί συνάντηση στις Βρυξέλλες με την Πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ερίκ Μαμέρ, η Πρόεδρος επιβεβαίωσε τη στήριξή της στο άνοιγμα ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και εξέφρασε την ικανοποίησή της για τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει.

North Macedonia has made steady progress and the EU looks forward to helping support flagship projects in the field of green energy and transport, through our Economic and Investment Plan for the Western Balkans.