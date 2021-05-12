ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη άνω των 3,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα

Τυχερός παίκτης στην Αττική κέρδισε 500.000 ευρώ στο ΣΚΡΑΤΣ «ΣΜΑΡΑΓΔΕΝΙΑ ΕΦΤΑΡΙΑ»

Κέρδη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ μοίρασε το ΣΚΡΑΤΣ την προηγούμενη εβδομάδα. Συγκεκριμένα, από τις 4 Μαΐου έως και τις 9 Μαΐου 2021, τα συνολικά κέρδη του παιχνιδιού ανήλθαν σε 3.165.913 ευρώ.

Ανάμεσα στους νικητές ήταν ένας τυχερός παίκτης στην Αττική, ο οποίος κέρδισε 500.000 ευρώ στο ΣΚΡΑΤΣ «ΣΜΑΡΑΓΔΕΝΙΑ ΕΦΤΑΡΙΑ».

Στο ΣΚΡΑΤΣ «SUPER ΜΑΓΙΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ» βρέθηκαν δύο νικητές σε Αττική και Πρέβεζα, οι οποίοι κέρδισαν από 5.000 ευρώ. Επίσης, 12 παίκτες του ΣΚΡΑΤΣ «21», από διάφορες περιοχές της Ελλάδας όπως Καρδίτσα, Θεσσαλονίκη, Χανιά και Αίγινα, κέρδισαν έπαθλα των 2.021 ευρώ. Επιπλέον, συνολικά 32 παίκτες κέρδισαν από 1.000 ευρώ ο καθένας.

Νέο παιχνίδι «ΕΧΕΙΣ ΚΕΡΔΗ!»

Το ΣΚΡΑΤΣ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επάθλων για τους παίκτες, μεταξύ αυτών μεγάλα ποσά από 100.000 έως και 1.000.000 ευρώ. Η γκάμα των παιχνιδιών του διευρύνεται συνεχώς και σε αυτή πρόσφατα προστέθηκε το νέο παιχνίδι «ΕΧΕΙΣ ΚΕΡΔΗ!», αξίας 5 ευρώ, στο οποίο μπορεί κάποιος να κερδίσει 1.500 ευρώ τον μήνα για 30 ολόκληρα χρόνια.

Το ΣΚΡΑΤΣ διατίθεται από πρακτορεία ΟΠΑΠ, λαχειοπώλες, περίπτερα, μίνι μάρκετ, καταστήματα ΕΛΤΑ και επιλεγμένα πρατήρια υγρών καυσίμων και σούπερ μάρκετ.