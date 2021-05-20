search
20.05.2021

PublicEventsGoSocial: Τον Ιούνιο υποδεχόμαστε διεθνείς συγγραφείς!

20.05.2021
Οι συγγραφείς Romy Hausmann, David Eagleman και Stephen Petranek έρχονται στις οθόνες μας για τρεις μοναδικές παρουσιάσεις

Ο Ιούνιος φέρνει μαζί του σημαντικούς συγγραφείς διεθνούς κύρους, οι οποίοι θα μιλήσουν για τα βιβλία τους αποκλειστικά μέσω του #PublicEventsGoSocial που συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς! Το Public, το #1 βιβλιοπωλείο της χώρας έχει την τιμή να υποδεχθεί τον Ιούνιο σε ζωντανή σύνδεση προσωπικότητες όπως η Romy Hausmann, ο David Eagleman και ο Stephen Petranek, μέσα από τη σελίδα του Public στο Facebook και το κανάλι του Public στο YouTube.


Την Τετάρτη 2 Ιουνίου, στις 19:00, το Public υποδέχεται τη Γερμανίδα συγγραφέα Romy Hausmann, τη νέα ανερχόμενη δύναμη στον χώρο των θρίλερ, η οποία με το βιβλίο της «Καλό μου παιδί», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, επιβεβαιώνει αυτή τη φήμη. Πρόκειται για το πρώτο της βιβλίο που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία, καθώς έχει μεταφραστεί ήδη σε περισσότερες από 19 γλώσσες, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται η κινηματογραφική του μεταφορά.

Την Παρασκευή 4 Ιουνίου στις 19.00 συνεχίζει ο διακεκριμένος νευροεπιστήμονας και συγγραφέας David Eagleman, ο οποίος θα με αφορμή το βιβλίο «Η Δύναμη του Νου – Επινοώντας τον κόσμο μέσα από τη δημιουργική διαδικασία», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οξύ μας προσκαλεί σε μια ενδαιφέρουσα συζήτηση με θέμα «Η δημιουργικότητα και η καινοτομία σε δύσκολους καιρούς: Πως η πανδημία επηρεάζει την ικανότητα του μυαλού μας για δημιουργία». Ο Δρ. David Eagleman διδάσκει νευροεπιστήμη στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και είναι CEO και συνιδρυτής της Neosensory. Το 2019 προβλήθηκε στο Netflix το ντοκιμαντέρ για την ανθρώπινη δημιουργικότητα «The Creative Brain» το οποίο πριν από λίγους μήνες μεταφράστηκε και στα ελληνικά. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ, ο Δρ. David Eagleman μιλά για τη δημιουργική διαδικασία ανθρώπων που μας χάρισαν καινοτομίες, ενώ εξερευνά το πώς γεννιούνται οι δημιουργικές ιδέες. Μαζί του θα είναι ο Anthony Brandt, καθηγητής μουσικής στη Μουσική Σχολή Shepherd του Πανεπιστημίου Rice και καλλιτεχνικός διευθυντής του μοντέρνου μουσικού σχήματος Musiqa. Ο Brandt έχει γράψει δύο όπερες δωματίου και έργα για ορχήστρα, χορό, θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση. Έχει συνυπογράψει άρθρα σχετικά με τη γνωστική λειτουργία της μουσικής, που δημοσιεύτηκαν τα περιοδικά Frontiers και Brain Connectivity.

Την Τρίτη 15 Ιουνίου στις 19.00 τη σκυτάλη παίρνει ο πολυβραβευμένος δημοσιογράφος και συγγραφέας Stephen L. Petranek, ο οποίος θα παρουσιάσει το νέο του βιβλίο «Πώς θα ζήσουμε στον Άρη», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Key Books. Ο ίδιος έχει διατελέσει αρχισυντάκτης του κορυφαίου επιστημονικού περιοδικού στον κόσμο, Discover, ενώ έχει συνεργαστεί με τα περιοδικά Washington Post, Time «This Old House», Life, καθώς και με ιστορικά έντυπα της Weider History Group. Αυτήν την περίοδο είναι αρχισυντάκτης του Breakthrough Technology Alert, για το οποίο ανακαλύπτει επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργούν αξία για την ανθρωπότητα.

Για όλες τις παραπάνω διαδικτυακές παρουσιάσεις συντονιζόμαστε στο #PublicEventsGoSocial σε FacebookYouTube και blog για να παρακολουθήσουμε live αυτές, αλλά και πολλές ακόμα εκδηλώσεις που έρχονται!

Και φυσικά παραμένουμε ενεργά μέλη του bookfriends.gr συνεχίζοντας να γράφουμε τα σχόλια μας για βιβλία που διαβάσαμε ή να αναζητούμε σχόλια για τίτλους βιβλίων που μας ενδιαφέρουν. Το μεγαλύτερο site με βιβλιοκριτικές αναγνωστών στην Ελλάδα, το bookfriends.gr αριθμεί πλέον περισσότερες από 60.000 κριτικές.

