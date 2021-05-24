24.05.2021 16:45

Ηλιόπουλος: Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα εργασιακά θα φέρει νέο κύμα brain drain

Για «νέο κύμα braindrain στη χώρα» αν περάσει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα εργασιακά, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος, σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα «anatropinews.gr».

«Ένας νέος επιστήμονας δεν θα επιλέξει να δουλεύει εδώ απλήρωτα 10ωρα», σημειώνει και εξηγεί ότι «ο πυρήνας της κυβερνητικής παρέμβασης είναι να γίνει πιο φθηνή η εργασία μέσα από τις απλήρωτες υπερωρίες». «Το δεύτερο πιο κρίσιμο» στοιχείο του νομοσχεδίου, επισημαίνει ο Ν. Ηλιόπουλος, «είναι οι ατομικές συμβάσεις». «Όλοι ξέρουν ότι το ισχυρό μέρος είναι ο εργοδότης και έχει περισσότερα εργαλεία στα χέρια του, άρα ατομική σύμβαση σημαίνει καμία δυνατότητα διαπραγμάτευσης», τονίζει και προσθέτει ότι αυτά θα συμβούν σε μία αγορά εργασίας στην οποία -με ευθύνη της κυβέρνησης- «δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί».

«Όλα αυτά θα έχουν αρνητικό αποτέλεσμα στους μισθούς και στη ζήτηση. Η μείωση της ζήτησης θα χτυπήσει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ αναφέρει ότι θα υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις και «για τη μείωση της ανεργίας».

Αναφερθείς στην πανδημία, στρέφει τα βέλη του στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το γεγονός ότι «αντιμετώπισε από την αρχή την πανδημία με ορίζοντα τριμήνου». «Η κυβέρνηση δεν ετοιμάστηκε για το δεύτερο κύμα», τονίζει ο Νάσος Ηλιόπουλος, λέγοντας ότι η ΝΔ «δεν πίστεψε στο ΕΣΥ» ενώ αντί να πάρει μέτρα «για τις εστίες υπερμετάδοσης, όπως τα μέσα μεταφοράς και τους χώρους δουλειάς, κυνηγούσε τους νέους στις πλατείες».

Στο πεδίο του εμβολιασμού, καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει «γιατί επέλεξε να πάρει 2 εκατ. λιγότερα εμβόλια από τη Moderna, όπως αποκάλυψε και το Politico», ενώ χαρακτηρίζει «ντροπή για τη Νέα Δημοκρατία να καταψηφίζουν οι ευρωβουλευτές της, την πρόταση για άρση στο καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των εμβολίων».

Τέλος, εκτιμά ότι από εδώ και στο εξής «μπαίνουμε σε μια περίοδο που το πολιτικό σκηνικό θα είναι ρευστό» και «υπάρχει η δυνατότητα για τον ΣΥΡΙΖΑ να σχηματίσει ένα νέο κοινωνικό μπλοκ και να μιλήσει για μία νέα αρχή για την κοινωνία». Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία βάζει μπροστά το πρόγραμμά του για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης με κοινωνική δικαιοσύνη και στήριξη της εργασίας, όπως είναι το σχέδιο δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για 50.000 επιστήμονες, καταλήγει ο Νάσος Ηλιόπουλος.

