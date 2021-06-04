Φωτιά στο Κιάτο: Κοντά σε σπίτια οι φλόγες (Videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στο Κιάτο Κορινθίας, στην περιοχή Τραγάνα, με τις φλόγες να απειλούν σπίτια.
Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, η φωτιά έχει φτάσει κοντά στις αυλές των σπιτιών.
Δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν φτάσει στο σημείο, με 6 οχήματα και 12 πυροσβέστες.
Κορωνοϊός: Στα 1.112 τα νέα κρούσματα, 445 οι διασωληνωμένοι
Αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας μέχρι τα τέλη Ιουνίου
ΗΠΑ: Αντίστροφη μέτρηση για την έκθεση του Πενταγώνου για τα UFOs
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.