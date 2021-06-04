Φωτιά στο Κιάτο: Κοντά σε σπίτια οι φλόγες (Videos)

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Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στο Κιάτο Κορινθίας, στην περιοχή Τραγάνα, με τις φλόγες να απειλούν σπίτια.

Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, η φωτιά έχει φτάσει κοντά στις αυλές των σπιτιών.

Δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν φτάσει στο σημείο, με 6 οχήματα και 12 πυροσβέστες.

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