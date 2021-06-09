Σκουρλέτης: Διαλύετε τη ζωή των εργαζομένων, καταργείτε το 8ωρο, ο κόσμος θα σας τιμωρήσει (Video)

Ένα νομοσχέδιο που καθιστά «λάστιχο» τη ζωή των εργαζομένων, καταστρατηγεί το 8ωρο, λειτουργεί ως μηχανισμός μείωσης του κόστους εργασίας, εισάγει ως κυρίαρχη την ατομική σύμβαση, πλήττει τον συνδικαλισμό, την συλλογική εκπροσώπηση και το δικαίωμα στην απεργία, ένα νομοσχέδιο που δεν πρόκειται να «νομιμοποιηθεί» από τους ίδιους τους εργαζόμενους, οι οποίοι τελικά θα τιμωρήσουν τους εμπνευστές του, περιέγραψε ο βουλευτής Επικρατείας και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Πάνος Σκουρλέτης, στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας & Δικαιωμάτων Ανθρώπου, της Βουλής, για το εργασιακό νομοσχέδιο.

«Νομίζω ότι η επιλογή της απαξίωσης της συζήτησης ενός τόσο κρίσιμου νομοσχεδίου, αποτυπώθηκε πλήρως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συζητήσαμε πριν με τους φορείς. Διότι σε μία αίθουσα που κάποιους τους ακούγαμε και κάποιους δεν τους ακούγαμε, με κρίσιμες παρατηρήσεις, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό ήταν εναντίον σας, κύριοι της κυβέρνησης, εσείς επιλέξατε αυτό τον τρόπο. Διότι, όπως έχετε δείξει όλο το προηγούμενο διάστημα, φοβάστε τον διάλογο πάνω στο περιεχόμενο των διατάξεων που περιέχει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και η απαξίωση αυτή επιβεβαιώνεται από τη μη παρουσία του κ.υπουργού. Ο κ. υπουργός, ο οποίος εδώ και δύο μήνες έχει «γαζώσει» τα τηλεπαράθυρα σε ατέλειωτους μονολόγους, δεν θέλει να ακούσει τους φορείς, δεν τον ενδιαφέρει. Τι φοβάται, μη κάνει υπερωρίες; Εμείς εδώ έχουμε μια διαφορετική σχέση με το ωράριο κύριοι. Πληρωνόμαστε αρκετά, ευτυχώς δεν έχουμε υπερωρίες, τις υπερωρίες τις κάνει ο κόσμος και θέλετε να τις κάνει απλήρωτες από εδώ και μπρος. Διότι αυτή είναι η βασική στόχευση του νομοσχεδίου. Ένας μηχανισμός, που πάση θυσία, αφού κάνει τη ζωή των ανθρώπων «λάστιχο», θα μειώσει το κόστος εργασίας», ανέφερε κατά την τοποθέτησή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Kαι συνέχισε: «Δεν τα είπατε αυτά προεκλογικά. Είπατε στους εργαζόμενους ότι θα δουλεύουν πάνω από 8 ώρες, θα καταστρατηγηθεί το 8ωρο και δεν θα πληρώνονται; Τους είπατε ότι θα υπάρχει σπαστό ωράριο; Είπατε στη νέα γυναίκα, στην εργαζόμενη, που θα αφήνει τα παιδιά της; Αναρωτηθήκατε ποτέ; Θα πηγαίνει δυο ώρες στο σούπερ μάρκετ και θα ξανάρχεται μετά από τηλεφώνημα της εργοδοσίας και του προσωπάρχη, να δουλέψει το απόγευμα; Σας απασχόλησαν ποτέ αυτά; Πρέπει να έχεις τέτοιες προσλαμβάνουσες για να μπορείς να εκτιμήσεις ποια είναι τα προβλήματα του κόσμου της εργασίας».

Και κατέληξε: «Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, η πλειοψηφία του κόσμου, στις δημοσκοπήσεις, σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν, πλειοψηφικά εναντιώνεται, το βλέπετε. Δεν μπορεί, ό,τι και να κάνετε, να τον νομιμοποιήσουν. Θα καταργηθεί αυτός ο νόμος. Όχι μόνο από την επόμενη κυβέρνηση, αλλά στην πράξη. Διότι αν δεν το κάνετε καταλαβαίνετε ότι ανοίγετε τον ασκό του Αιόλου. Ανοίγετε ένα πεδίο τεράστιων κοινωνικών συγκρούσεων που δεν υπάρχει προηγούμενό τους σε όλη την Ευρώπη. Υποκριτικά και δήθεν με οργισμένο ύφος, ο κ. Χατζηδάκης δηλώνει, εδώ και μήνες στις τηλεοράσεις, «μα καλά, πιστεύετε ότι υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα που να έχει καταργηθεί το 8ωρο;». Όχι! Εδώ το κάνετε εσείς! Πρωτοστατείτε σε αυτό! Αυτό, λοιπόν, θα τιμωρηθεί. Και θα τιμωρηθεί από τον κόσμο κύριοι συνάδελφοι».

