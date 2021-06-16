Μητσοτάκης για εργασιακό νομοσχέδιο: «Θέτει κανόνες στην ζούγκλα – Μύθος ότι καταργείται το 8ωρο»

Με μια απάντηση στην πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά, που μίλησε πριν από τον ίδιο, ξεκίνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ομιλία του στη Βουλή στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα εργασιακά.

«Κυρία Γεννηματά άκουσα ένα κρεσέντο μηδενισμού, με αφορισμούς, με αναμάσημα ξεπερασμένων κλισέ, όλα μαύρα στην χώρα και στο νομοσχέδιο. Είχα την εντύπωση πως άκουγα τον κ. Τσίπρα. Μεταξύ του πρωτότυπου και του αντιγράφου πάντα το πρωτότυπο θα επιλέγουν οι πολίτες. Αλλά αυτό είναι θέμα που αφορά εσάς» είπε ο πρωθυπουργός.

Μιλώντας στη συνέχεια για το νομοσχέδιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως σήμερα στο εργατικό δίκαιο δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τις αλλαγές που έρχονται από το αύριο «όπως η τηλεργασία, αλλά και στο σήμερα, όπως ο ρόλος των δύο γονέων στην ανατροφή των παιδιών τους». Για να αναφερθεί και στις απεργίες, λέγοντας ότι «Εργαζόμενοι και μη πάντως αναστατώνονται από απεργίες, που αν και κρίνονται παράνομες, τελικώς γίνονται από λίγους σε βάρος των πολλών. Για αυτό και ο νέος νόμος έρχεται να αλλάξει την κατάσταση μετά το 1982. Βάζει κανόνες στη ζούγκλα, όσοι τον αμφισβητούν αποδεικνύονται οπαδοί της συντήρησης και της καθήλωσης, το νέο νομοσχέδιο οικοδομεί στην πατρίδα μας ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

«Δέκα τολμηρές τομές»

«Δέκα τολμηρές τομές δρομολογούνται στο παρόν νομοσχέδιο» συνέχισε στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Τομές, που βοηθούν επιτέλους την ελληνική οικονομία και κοινωνία να συναντηθούν με τον ταχύ βηματισμό της υπόλοιπης Ευρώπης και την εποχή μας» συμπλήρωσε να αναφέρθηκε στις συγκεκριμένες τομές.

«Τομή πρώτη η ψηφιακή κάρτα εργασίας που θα χτυπά ο εργαζόμενος, και παράλληλα θα χτυπά την αδήλωτη εργασίας και την εισφοροδιαφυγή. Πρόκειται για πάγιο αίτημα της ΓΣΕΕ και όντως εφαρμόστηκε πιλοτικά από το ΠΑΣΟΚ αλλά τώρα θα εφαρμοστεί καθολικά» επισήμανε ο πρωθυπουργός και συνέχισε αναφερόμενος στο ΣΕΠΕ: «Γιατί άραγε είναι κακό η Επιθεώρηση Εργασίας να παύει να υπάγεται στον κάθε υπουργό και να γίνεται Ανεξάρτητη Αρχή; Μήπως σπάμε κάποια μαγαζάκια, για αυτό ενοχλείστε;».

«Εξίσωση των εργατοτεχνιτών με τους υπαλλήλους ως προς την αποζημίωση για λόγους απόλυσης» συνέχισε ο Κυρ. Μητσοτάκης, λέγοντας ότι «Πρόκειται για διάταγμα του 1920 που προέβλεπε ότι για τους πρώτους η αποζημίωση θα αφορούσε λίγα μεροκάματα ενώ για τους δεύτερους τις ετήσιες αποδοχές τους. Έπρεπε να περάσουν 101 χρόνια για να τελειώσει αυτή η αδικία. Και όλα αυτά από μία κεντροδεξιά κυβέρνηση που αποδεικνύεται πιο προοδευτική από πολλές άλλες».

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους συνδικαλιστές. Όπως είπε με το νέο νόμο υπάρχουν δικλείδες που αποτρέπουν την κατάχρηση των κινητοποιήσεων αλλά και έχει και πρόνοιες έτσι ώστε οι κινητοποιήσεις να μην στρέφονται εναντίον των υπολοίπων. Όταν μια απεργία απορρίπτεται από το δικαστήριο δεν θα μπορεί να επιστρέφει από το παράθυρο με την σφραγίδα δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού σωματείου. Στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας θα υπάρχει πάντα προσωπικό ασφαλείας είπε. Οι ίδιες οι κινητοποιήσεις θα γίνονται με την συμμετοχή των εργαζόμενων.

«Το νέο νομοσχέδιο θεσπίζει για πρώτη φορά άδεια πατρότητας 14 ημερών με αποδοχές» είπε ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στη συνέχεια στις προβλέψεις του νομοσχεδίου για την οικογένεια. «Μεγαλύτερη ακόμη και από το 10ήμερο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας» επισήμανε για να συμπληρώσει: «Ο νέος πατέρας θα προστατεύεται από απόλυση για 6 μήνες. Απαγορεύεται η απόλυση εγκύου ή νέας μητέρας».

«Τα μπλόκα στους καταπέλτες των πλοίων μετατρέπονται σε καταπέλτη της κοινωνίας έναντι των εχθρών τους» συνέχισε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός για να συμπληρώσει: «Συμπέρασμα: συζητούμε για ένα νομοσχέδιο πραγματικά εκσυγχρονστικό. Το νομοσχέδιο στον πυρήνα του είναι φιλεργατικό και βαθιά αναπτυξιακό».

«Οι συνδικαλιστές πρέπει να αγωνίζονται για τους ανασφαλείς και τους επισφαλείς και όχι για να είναι οι ίδιοι ασφαλείς» επεσήμανε ακόμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέχισε λέγοντας: «Κάποιος μπορεί να μας κατηγορήσει ότι αργήσαμε να προχωρήσουμε στη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση. Ωστόσο, έπρεπε να μελετηθεί καλά και να εκδηλωθεί στο σωστό χρόνο. Ήταν άλλωστε στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Για να θυμηθώ και μία ρήση του Τζον Κένεντυ: τη στέγη για την βροχή την φτιάχνεις όταν έχει λιακάδα».

Μύθος ότι καταργείται το 8ωρο

Ο πρωθυπουργός απάντησε στη συνέχεια στα όσα ακούγονται για το νομοσχέδιο, κάνοντας λόγο για fake news: «Επειδή λοιπόν πολλοί μύθοι διακινήθηκαν και πολλή δημαγωγία, απαντώ με λίγα λόγια στα fake news, που ακούστηκαν: Μύθος πρώτος: καταργείται το 8ώρο. Όποιος το υποστηρίζει καταργεί την ελληνική γλώσσα και την κοινωνική και πολιτική λογική, καθώς η προστασία του αναφέρεται ρητά στο άρθρο 55 και μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνον εάν ένα κράτος φύγει από την Ευρώπη» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Τα νέα προβλήματα δεν λύνονται με γέρικα επιχειρήματα» συνέχισε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός «Με το νομοσχέδιο αναμετρώνται οι δυνάμεις της πραγματικά προοδευτικής σκέψης με τις δυνάμεις της συντήρησης» τόνισε και επισήμανε ότι «Κάθε πρόοδος προϋποθέτει τολμηρές αλλαγές και είναι γνωστό πως πάντα οι αλλαγές θα έχουν πολλούς εχθρούς».

«Από τις αντιδράσεις ξεχωρίζω αυτές του ΣΕΒ, αλλά και την υποστήριξη της ΕΣΕΕ και των γυναικείων σωματείων» συνέχισε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για το εργασιακό νομοσχέδιο. «πρόκειται για την ισορροπία που διαπνέει το παρόν νομοσχέδιο. Είναι το νομοσχέδιο ένα χρέος προς τη νέα γενιά για καλές δουλειές» είπε και συμπλήρωσε λέγοντας πως ένα ακόμα χαρακτηριστικό του νομοσχεδίου είναι και ο δυναμικός του χαρακτήρας.

Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας

Αναφερόμενος στη συνέχεια στη στάση της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Απευθύνομαι στην αντιπολίτευση. Και σήμερα επιμένετε να μην μιλάτε για τα άρθρα του νομοσχεδίου. Σας ρωτώ κ. Τσίπρα και κ. Γεννηματά. Θα ψηφίσετε την ψηφιακή κάρτα, που καταργεί την μαύρη και την υποδηλωμένη εργασία; Θα ψηφίσετε την επαγγελματική αποκατάσταση και ασφάλιση των ταχυμεταφορών; Θα ψηφίσετε την εξίσωση εργατοτεχνιτών με υπαλλήλους; Θα ψηφίσετε τους λόγους απαγόρευσης της απόλυσης; Θα πείτε ναι ή όχι στην καθιέρωση της άδειας πατρότητας; Θα αρνηθείτε την απαγόρευση απόλυσης του νέου πατέρα. Τελικά συμφωνείτε ή διαφωνείτε ότι όποιος εργάζεται από απόσταση έχει το δικαίωμα να αποσυνδέεται όταν τελειώνει το ωράριο εργασίας του; θα σας διευκολύνω. Καταθέτω αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για όλα τα άρθρα. Για να καταδειχθεί η υποκρισία σας, εκτός εάν επιλέξετε τον δρόμο αποχώρησης από την αίθουσα, που μας έχετε συνηθίσει τελευταία».

Κλείνοντας την ομιλία του στη Βουλή, στη συζήτηση του εργασιακού νομοσχεδίου, ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά στον Μιχάλη Παπαγιαννάκη, ηγετικό στέλεχος της ΕΑΡ και του Συνασπισμού της Αριστεράς. «Η σκέψη του Μιχάλη Παπαγιαννάκη συναντιέται με τις περισσότερες διατάξεις του νομοσχέδιου» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και απευθυνόμενος προς την μεριά της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε: «Αναρωτιέμαι που πήγε η σκέψη αυτής της φωτισμένης Αριστεράς. Σας καλώ να ψηφίσετε το νομοσχέδιο, γιατί θα αναγκαστείτε να το κάνετε ώστε να αποκτήσει η χώρα μας ένα σύγχρονο εργασιακό πλαίσιο, απελευθερώνοντας τις δυνάμεις της παραγωγής και οπλίζοντας με νέα δύναμη τους εργαζομένους της χώρας μας».

Η δευτερολογία

Κατά τη δευτερολογία του ο πρωθυπουργός απάντησε στις αναφορές του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για την περίοδο 1990 -1993, σημειώνοντας «κύριε Τσίπρα να σας πω ένα μυστικό δεν είστε Ανδρέας Παπανδρέου», ενώ σε ό,τι αφορά την πανδημία χαρακτήρισε «ψέμα» τα όσα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ πως «έβαλε πλάτη στην αντιμετώπιση της πανδημίας».

«Και σήμερα που μιλάμε πρωτοκλασσάτα στελέχη σας έρχονται και υπονομεύουν ευθέως τη διαδικασία του εμβολιασμού. Και δεν μιλώ για τυχαία στελέχη. Μιλάμε για στελέχη που είναι γιατροί και έχουν διατελέσει υπουργοί Υγείας. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στον κύριο Πολάκη και στις απαράδεκτες τελευταίες αναρτήσεις του με τις οποίες ευθέως έρχεται και αμφισβητεί τη διαδικασία εμβολιασμού. Αφήνοντας σαφέστατα υπονοούμενα ότι δήθεν αυτό το θαύμα της επιστήμης – που μας επέτρεψε να σώσουμε εκατομμύρια ζωές παγκοσμίως και να επανέλθουμε σε κάποια κανονικότητα- δεν θα έπρεπε να το αγκαλιάσουμε αλλά θα έπρεπε να μας είμαστε καχύποπτοι γιατί λέει ο μεγάλος επιστήμονας και γνώστης περί των εμβολίων κύριος Πολάκης πως είναι δυνατό να ανακαλύψαμε το εμβόλιο μέσα σε λίγους μήνες όταν το αμέσως επόμενο εμβόλιο χρειάστηκε τέσσερα χρόνια», ανέφερε.

«Αλήθεια κύριε Τσίπρα τα στηρίζετε αυτά; Έτσι πολεμάτε το αντί- εμβολιαστικό κίνημα; Και έχετε το θράσος να λέτε ότι βάλατε πλάτη. Αν θέλετε να βάλετε πλάτη το πρώτο βήμα που μπορείτε να κάνετε είναι να έρθετε εδώ και να αποκηρύξετε δημόσια τις σαχλαμάρες του πρωτοκλασάτου στελέχους σας», συνέχισε απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα.

Επίσης, αναφέρθηκε ξανά στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ πως στο παρελθόν είχε εφαρμόσει ανάλογες ρυθμίσεις και έκανε λόγο για για ψεύτικα παραδείγματα, λέγοντας πως συγχέει τις υπερωρίες με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας.

Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, εμφανίστηκε αισιόδοξος πως θα είναι ρωμαλέα και δίκαιη. Υποστήριξε πως υπάρχει ένα ορατό ρεύμα ανθρώπων που σκέφτεται να γυρίσει στην Ελλάδα γιατί πιστεύει ότι μετά από μια δεκαετία η χώρα άφησε πίσω της την κρίση, ενώ μίλησε και για την επίσκεψη της προέδρου της Κομισιόν, σημειώνοντας πως το ελληνικό σχέδιο για το Ταμείο Ανάπτυξης αναμένεται να είναι από τα πρώτα που θα εγκριθεί και τυπικά μέσα στην ημέρα.

«Η δεξιά που δήθεν αντιμάχεστε δεν υπάρχει. Η Ν.Δ. την οποία παρουσιάζετε είναι μια καρικατούρα, δεν ανταποκρίνεται καν στην ιστορία της παράταξης. Ανταποκρίνεται μόνο στο δικό σας φαντασιακό δημιούργημα. Μόνο μέσα από μια τέτοια Ν.Δ. μπορείτε να υπάρξει. Αλλά δεν υπάρχει μια τέτοια Ν.Δ. . Αντιπαλεύετε φανταστικούς ανεμόμυλους. Αδυνατείτε να προσαρμοστείτε σε έναν κόσμο που αλλάζει πολύ γρήγορα», τόνισε αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ.

Τέλος, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για απρέπεια του Αλέξη Τσίπρα να κάνει χιούμορ ότι ο ίδιος δεν κάνει ούτε για διαχειριστής πολυκατοικίας. «Κύριε Τσίπρα δεν θα αναλάμβανα διαχειριστής σε πολυκατοικία που έχετε χτίσει εσείς ως πολιτικός μηχανικός», είπε, συμπληρώνοντας πως « ανέλαβα να διαχειριστώ την τύχη μιας χώρας που επί πέντε χρόνια προσπαθούσατε να κατεδαφίσετε και αυτό είναι ένα δύσκολο έργο».

