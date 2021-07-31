ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 16:21
31.07.2021 11:26

Φωτιές: Στις φλόγες Σικελία και νότια Τουρκία (Video)

fwtia_new

Ανεξέλεγκτες μαίνονται οι πυρκαγιές που κατακαίουν περιοχές της Σικελίας καθώς και της νότιας Τουρκίας

Στη Σικελία, δεκάδες πύρινα μέτωπα καίνε μεγάλες εκτάσεις του νησιού. Χρειάστηκε μάλιστα να οργανωθεί επιχείρηση απεγκλωβισμού τουριστών από παραλία στην περιοχή της Κατάνια, ενώ το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης έχει διακόψει τη λειτουργία του.

Στη νότια Τουρκία, οι πυρκαγιές έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, ενώ δεκάδες είναι και οι τραυματίες, πολλοί εκ των οποίων νοσηλεύονται.

Τις τελευταίες εβδομάδες, επικίνδυνα πύρινα μέτωπα έχουν εκδηλωθεί σε πολλές χώρες της Μεσογείου: Στην Ιταλία (Σαρδηνία), στη νότια Γαλλία, στα ανατολικά παράλια της Τουρκίας, στην Κύπρο και βεβαίως στη χώρα μας.

google_news_icon

Giannis-Tsimitselis
influencer maga AI – new
prothes voitheies
pierrakakis
fotia
benitez
dimitris_markopoulos_new
voridis – siakantaris- arvanitis – sxoinas – new
pliromi-kinito-karta
MITSOTAKIS_MAXIMOU_2204
Giannis-Tsimitselis
influencer maga AI – new
prothes voitheies
