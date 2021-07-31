Φωτιές: Στις φλόγες Σικελία και νότια Τουρκία (Video)

Ανεξέλεγκτες μαίνονται οι πυρκαγιές που κατακαίουν περιοχές της Σικελίας καθώς και της νότιας Τουρκίας

Στη Σικελία, δεκάδες πύρινα μέτωπα καίνε μεγάλες εκτάσεις του νησιού. Χρειάστηκε μάλιστα να οργανωθεί επιχείρηση απεγκλωβισμού τουριστών από παραλία στην περιοχή της Κατάνια, ενώ το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης έχει διακόψει τη λειτουργία του.

Στη νότια Τουρκία, οι πυρκαγιές έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, ενώ δεκάδες είναι και οι τραυματίες, πολλοί εκ των οποίων νοσηλεύονται.

Τις τελευταίες εβδομάδες, επικίνδυνα πύρινα μέτωπα έχουν εκδηλωθεί σε πολλές χώρες της Μεσογείου: Στην Ιταλία (Σαρδηνία), στη νότια Γαλλία, στα ανατολικά παράλια της Τουρκίας, στην Κύπρο και βεβαίως στη χώρα μας.

Διαβάστε επίσης:

