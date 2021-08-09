Εθνικό Αστεροσκοπείο: Έπεσαν οι συγκεντρώσεις σωματιδίων στην ατμόσφαιρα τoυ Λεκανοπεδίου (Photo)

Χαμηλές παραμένουν οι συγκεντρώσεις σωματιδίων σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής κατά το τελευταίο 24ωρο και διαφαίνεται τάση επαναφοράς τους στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ).

Επισημαίνεται, πάντως, ότι «τα επίπεδα της σωματιδιακής ρύπανσης μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή ανάλογα με την κατεύθυνση και ένταση των ανέμων που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και την χωρική εξέλιξη των πυρκαγιών».

Αναφορικά με τις επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς στις 3 Αυγούστου στο Βορειοδυτικό τμήμα του Λεκανοπεδίου, από στοιχεία του δικτύου αισθητήρων του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος του Αστεροσκοπείου (ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ), που λειτουργεί στο πλαίσιο της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής ΠΑΝΑΚΕΙΑ (https://air-quality.gr/), προκύπτουν τα ακόλουθα σχετικά με τη διακύμανση των μέσων ωριαίων επιπέδων συγκέντρωσης λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων PM2.5 στην Αττική κατά το τελευταίο διήμερο:

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, τέταρτη και πέμπτη μέρα μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, παρατηρήθηκε πλέον γενικότερη βελτίωση των επιπέδων σωματιδιακής ρύπανσης σε όλο το Λεκανοπέδιο, μετά την επιδείνωση των πρώτων ημερών.

Μικρή σε διάρκεια επιβάρυνση παρατηρήθηκε κατά τις μεταμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (με μέγιστες τιμές μεταξύ 50 και 100 μg m-3), σε όλους τους τομείς, πλην του Νότιου.

Τις πρώτες πρωινές ώρες τις Κυριακής υπήρξε παροδική αύξηση των επιπέδων σε θέσεις του Βόρειου και Κεντρικού τομέα, με χαρακτηριστικότερη την περίπτωση των Αχαρνών, όπου οι συγκεντρώσεις ξεπέρασαν τα 100 μg m-3, για μικρό χρονικό διάστημα.

