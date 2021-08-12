search
12.08.2021 09:53

Europa Conference League: Μονόδρομος η πρόκριση σήμερα για τον ΠΑΟΚ (Videos)

12.08.2021 09:53
paok_new

Τις απαραίτητες απαντήσεις ώστε να συνεχίσει την φετινή του πορεία στην Ευρώπη, καλείται να δώσει απόψε ο ΠΑΟΚ (20:00, OPEN, PAOK TV, bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και sport-fm.gr).

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» υποδέχεται στην Τούμπα την Μποέμιανς, στη ρεβάνς της ήττας με 2-1 στο Δουβλίνο προ μίας εβδομάδας, και η πρόκριση αποτελεί μονόδρομο για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Ρουμάνος τεχνικός περιμένει από τους παίκτες του να δείξουν καλύτερο πρόσωπο από εκείνο που παρουσίασαν στην Ιρλανδία, βγάζοντας ταχύτητα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα, κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Πασχαλάκης και μπροστά του – από δεξιά προς αριστερά – θα είναι οι Τέιλορ, Βαρέλα, Μιχαηλίδης και Βιεϊρίνια. Το δίδυμο στα χαφ θα αποτελέσουν οι Σβαμπ και Κούρτιτς, με τους Ζίβκοβιτς και Ελ Καντουρί στα πλάγια. Ο Μπίσεσβαρ θα παίξει πίσω από τον Ολιβέιρα.

Την αποστολή συμπληρώνουν οι Ζίβκοβιτς, Ροντρίγκο, Κρέσπο, Μιχάι, Περέιρα, Εσίτι, Τσιγγάρας, Καγκάβα, Κωνσταντέλιας, Μουργκ, Κούτσιας και Σφιντέρσκι. Εκτός παραμένουν οι Ίνγκι Ίνγκασον, που συνέχισε το πρόγραμμα αποκατάστασης που ακολουθεί κι ο Ντόουγκλας Αουγκούστο που έβγαλε μέρος της προπόνησης και μετά δούλεψε ατομικά.

Από την πλευρά τους, οι φιλοξενούμενοι θα παραταχθούν με 4-4-2 και θα ξεκινήσουν με τους: Τάλμπoτ, Λάιονς, Κρόνγουολ, Σ. Κέλι, Μπρέσλιν, Κόουτ, Τίρνεϊ, Μπάκλεϊ, Μπαρτ, Τζ. Κέλι και Ντεβόι.

Ο Αυστριακός Τζούλιαν Βαϊνμπεγκερ είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Βοηθοί του είναι οι Αντρέας Χάιντενραϊχ και Μαξιμίλιαν Κόλμπιτς, ενώ 4ος ορίστηκε διαιτητής ο Αλεξάντερ Χάρκαμ.

Πηγή: sportfm.gr

