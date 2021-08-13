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Για δεύτερη φορά φέτος, το επικίνδυνο έντομο έκανε την εμφάνισή του σε Πολιτεία των ΗΠΑ θέτοντας τις αρμόδιες αρχές σε συναγερμό.

Συγκεκριμένα, η «φονική σφήκα» εντοπίστηκε στην Πολιτεία της Ουάσινγκτον, στη κομητεία Ουάτκον, ενώ νωρίτερα φέτος το καλοκαίρι, ένα νεκρό έντομο είχε βρεθεί στα βόρεια του Σιάτλ.

Η ασιατική γιγαντιαία σφήκα (Vespa mandarinia, όπως είναι το επίσημο όνομά της), εμφανίστηκε στις ΗΠΑ το 2019, ενώ είναι ενδημική σε χώρες της Ασίας, όπως η Κορέα, η Ταϊβάν, η Ινδία και η Ιαπωνία.

Το έντομο αυτό είναι πραγματικός «πονοκέφαλος» για τις γεωργικές υπηρεσίες, καθώς τρέφονται με έντομα, όπως μέλισσες και μπορούν να καταστρέψουν μια κυψέλη μέσα σε λίγες ώρες.

Όσον αφορά στους ανθρώπους, το τσίμπημα της σφήκας αυτής μπορεί να αποβεί μοιραίο για αλλεργικούς, αλλά και για μη αλλεργικά άτομα αν δεχθούν πολλαπλά τσιμπήματα από το κεντρί των 6 χιλιοστών.

Η «σφήκα-φονιάς» μπορεί να φθάσει ή και να ξεπεράσει τα 5 εκατοστά σε μήκος και έχει πορτοκαλομαύρο χρώμα. Στην Ουάσινγκτον έχει σημάνει συναγερμός για το επικίνδυνο έντομο.

Photo: Wikipedia

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