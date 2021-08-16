Θεσσαλονίκη: Αλεπού βγήκε «μπαρότσαρκα» στο Ωραιόκαστρο (Video)

Να ζήσει τη… νυχτερινή ζωή σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης αποφάσισε το βράδυ του Σαββάτου μια μικρή αλεπού.

Το συμπαθητικό ζώο εθεάθη με …χαρακτηριστική άνεση έξω από πολυσύχναστη καφετέρια της περιοχής που βρίσκεται επί της οδού Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το τοπικό site politesoraiokastrou.gr, η μικρή αλεπου αναζητούσε τροφή.

Έτσι λοιπόν έσπευσε να κάνει τη βόλτα της στο κέντρο του δήμου ψάχνοντας για φαγητό…

Δείτε στο video που ακολουθεί τη μικρή αλεπού όπως τη «συνέλαβε» ο φωτογραφικός φακός του Αριστείδη Ποτηριάδη.

Photo: politesoraiokastrou.gr

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