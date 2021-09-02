ΚΚΕ: Καταψηφίζει την επικουρική και ζητάει ονομαστική ψηφοφορία

Καταψηφίζει το ΚΚΕ το νομοσχέδιο για την επικουρική ασφάλιση στη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης στην ολομέλεια, που ολοκληρώνεται σήμερα.

Χθες, πρώτη μέρα συζήτησης του νομοσχεδίου, ο βουλευτής Χρήστος Κατσώτης ζήτησε την απόσυρση του «αντεργατικού εκτρώματος» και ενημέρωσε ότι το κόμμα του θα καταθέσει αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία. Το απόγευμα της ίδιας μέρας σωματεία και συνδικάτα που πρόσκεινται στο ΠΑΜΕ πραγματοποίησαν συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, όπου έδωσε το «παρών» και ο γ.γ. της Κ.Ε. του κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας.

Κατά τον Περισσό το εν λόγω «αντιασφαλιστικό» νομοσχέδιο έρχεται να συμπληρώσει τον αντεργατικό νόμο Χατζηδάκη, που ψηφίστηκε στις αρχές του καλοκαιριού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη θέση του ΚΚΕ, το εν λόγω νομοσχέδιο φέρνει την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, ενώ χαρακτηρίζεται ψευδής ο κυβερνητικός ισχυρισμός ότι το κράτος «εγγυάται» τις συντάξεις, τη στιγμή που το νομοσχέδιο εμπεριέχει τη λογική του «ρίσκου» και η χώρα έχει την προηγούμενη εμπειρία της καταλήστευσης των συντάξεων και του «τζογαρίσματος» των αποθεματικών των ταμείων στο χρηματιστήριο.

Επίσης, θεωρεί ότι το νομοσχέδιο αποτελεί ένα ακόμη προαπαιτούμενο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μετά τον νόμο Χατζηδάκη, «που κατάργησε το 8ωρο, νομοθέτησε 10ωρη δουλειά με μείωση των αποδοχών, την αύξηση των υπερωριών με μείωση της αμοιβής τους, την περιστολή των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών, την ουσιαστική κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας, την αύξηση – πρόκληση 50 λεπτών του κατώτατου μισθού από το 2022».

Το ΚΚΕ βάζει στο κάδρο της στρατηγικής για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης και την αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς, όπως επισήμανε χθες ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Θανάσης Παφίλης, «στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, στο άρθρο 22, που αφορά την κοινωνική ασφάλιση, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση είχε βάλει τον όρο της “ανταποδοτικότητας” στο πλαίσιο δημόσιου, αναδιανεμητικού συστήματος, βάσει των αρχών της αλληλεγγύης και της ανταποδοτικότητας, καταργώντας ουσιαστικά τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης». Σύμφωνα με τον Θ. Παφίλη, η έννοια της ανταποδοτικότητας ήταν ο «πολιορκητικός κριός» για όλους τους αντιασφαλιστικούς νόμους. Το ΚΚΕ είχε καταθέσει τότε συγκεκριμένη πρόταση για τη «διασφάλιση του δημόσιου αποκλειστικά χαρακτήρα της κοινωνική ασφάλισης», πρόταση που είχαν απορρίψει όλα τα κόμματα. Παρά το ότι το ΚΚΕ ψήφισε την ένσταση συνταγματικότητας που υπέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ χθες, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ έκανε λόγο για ρεσιτάλ υποκρισίας, διότι «ως κυβέρνηση άνοιξε τον δρόμο με τον νόμο Κατρούγκαλου, που διαχώριζε τη σύνταξη σε εθνική και ανταποδοτική και προέβλεπε τη λεγόμενη νοητή κεφαλαιοποίηση στην επικουρική με τη δημιουργία “ατομικού κουμπαρά”».

Ο Θανάσης Παφίλης αναφέρθηκε επίσης στον ισχυρισμό της Ν.Δ. ότι το κράτος «εγγυάται» τις συντάξεις, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ψέμα και εμπαιγμό, όταν καταρχήν η κυβέρνηση βάζει το «ρίσκο», ενώ ήδη έχουμε ζήσει από τη δεκαετία του ’90 το αλλεπάλληλο πετσόκομμα των συντάξεων, την καταλήστευση των ταμείων, το τζογάρισμα των αποθεματικών στο χρηματιστήριο.

