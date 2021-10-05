search
ΠΕΜΠΤΗ 01.10.2026 15:12
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.10.2021 16:35

Γαλλία – Καθολική εκκλησία: Σείεται από τεράστιο σκάνδαλο – Πάνω από 216.000 παιδιά βιάστηκαν από ιερείς από το 1950 μέχρι σήμερα στη χώρα

05.10.2021 16:35
catholic_priest-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το τεράστιο σκάνδαλο απειλεί τα θεμέλια της καθολικής εκκλησίας στη Γαλλία. Κάθε χρόνο από το 1950 μέχρι σήμερα βιάζονταν 3.086 παιδιά από ιερείς της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας. Το σύνολο των παιδιών που βιάστηκαν τα τελευταία 70 χρόνια ξεπερνά τα 216.000.


Την αποκάλυψη κάνει μετά από 2,5 χρόνια εντατικών ερευνώ στους κόλπους της εκκλησίας ο πρόεδρος της επιτροπής που ερευνούσε τους βιασμούς, Ζαν Μάρκ Σοβέ. Ο κ. Σοβέ υποστήριξε ότι η έκθεση βασίζεται σε επιστημονική έρευνα η οποία διαπίστωσε ότι οι βιασμοί διαπράχθηκαν από ιερείς και άλλους κληρικούς καθώς και μη θρησκευόμενους που όμως εμπλέκονται στην εκκλησία.


Η έκθεση έχει συνολικά 2.500 σελίδες και περιγράφει αναλυτικά χρόνο με το χρόνο και περιοχή με την περιοχή τους βιασμούς και τις σεξουαλικές κακοποιήσεις των ανηλίκων στη Γαλλία.
Εντόπισε μάρτυρες και θύματα, έκανε συνεντεύξεις, μίλησε με ιερείς, και άνοιξε μάλιστα για το λόγο αυτό και μια τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών η οποία δέχτηκε περισσότερες από 6.500 κλήσεις.


Και όλα αυτά λίγο μετά την καταδίκη του ηλικιωμένου Μπερνάρ Πρεϊνά ο οποίος καταδικάστηκε πέρυσι για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης πέντε ετών. Παραδέχτηκε ότι κακοποίησε περισσότερα από 75 αγόρια για δεκαετίες.


«Οι συνέπειες είναι πολύ σοβαρές. Περίπου το 60% των ανδρών και των γυναικών που κακοποιήθηκαν αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στη συναισθηματική ή σεξουαλική τους ζωή», είπε ο πρόεδρος της επιτροπής.


Από την πλευρά του ο Ολιβιέ Σαβινιάκ, επικεφαλής της ένωσης θυμάτων «Parler et Revivre» (Μιλήστε και Ζήστε ξανά), είπε πως η «υψηλή αναλογία θυμάτων ανά θύτη είναι ιδιαίτερα τρομακτική για τη γαλλική κοινωνία, για την Καθολική Εκκλησία».

Διαβάστε επίσης:

Δημήτρης Λιγνάδης: Παραπομπή σε δίκη για τέσσερις βιασμούς ζητά η εισαγγελέας

Νίκος Τσουμάνης: Από ασφυξία ο θάνατος του ποδοσφαιριστή

Επίθεση με βιτριόλι: «Η Ιωάννα ζει από τύχη – Θα είχε πεθάνει εάν δεν είχε ρίξει νερό πάνω της στο φαρμακείο» λέει ο ιατροδικαστής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gi-selini-adv
ADVERTORIAL

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού – «Από τη Γη στη Σελήνη, Γίνε αστροναύτης για μία μέρα!»

callas-adv-4
ADVERTORIAL

Οκτώβριος στο Μουσείο Μαρία Κάλλας: ένας μήνας για να εξερευνήσουμε, να ακούσουμε, να συνδεθούμε

1920x1080_autoathina26
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι μεγάλες πρεμιέρες στην Auto Athina 2026 (photos/video)

lazopoulos-new
MEDIA

Λάκης Λαζόπουλος: «Δεν θέλω κουβέντες με ακροδεξιούς και φασίστες – Δεν έχω να πω απολύτως τίποτα» (Video)

kakokairia_kriti_eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για την Κρήτη – «Το νερό της βροχης που τόσο έλειπε, μπορεί τώρα να γίνει απειλή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ios
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ίος: Με τις ευλογίες του ΚΑΣ και της Μενδώνη το πεντάστερο σε αρχαιολογικό χώρο στο Μαγγανάρι

good-job-nicky-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Good Job Nicky: Συγκίνησε ερμηνεύοντας το «Ποτέ Ποτέ» του Μαζωνάκη - Το τραγούδι έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος (Video)

kal_thu
ΚΑΛΧΑΣ

Μηνύματα Μητσοτάκη σε βουλευτές και Ντόρα, η «αρεστή» Interview, ο Σκέρτσος στον κόσμο του, η παρέα Τζιτζικώστα - Δένδια και η γραμμή Δούκα - Σάντσεθ

christa_pike_ektelesi
ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με την Christa Pike: Ζωντανή μετά από δύο θανατηφόρες ενέσεις - Απέτυχε η εκτέλεση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

kostas-panagopoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Παναγόπουλος (Alco) στο topontiki.gr αδειάζει Interview: «Η εικόνα αυτή επηρεάζει αρνητικά την αντίληψη της κοινωνίας για τις δημοσκοπήσεις»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 01.10.2026 15:12
gi-selini-adv
ADVERTORIAL

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού – «Από τη Γη στη Σελήνη, Γίνε αστροναύτης για μία μέρα!»

callas-adv-4
ADVERTORIAL

Οκτώβριος στο Μουσείο Μαρία Κάλλας: ένας μήνας για να εξερευνήσουμε, να ακούσουμε, να συνδεθούμε

1920x1080_autoathina26
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι μεγάλες πρεμιέρες στην Auto Athina 2026 (photos/video)

1 / 3