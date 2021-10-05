Γαλλία – Καθολική εκκλησία: Σείεται από τεράστιο σκάνδαλο – Πάνω από 216.000 παιδιά βιάστηκαν από ιερείς από το 1950 μέχρι σήμερα στη χώρα

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Το τεράστιο σκάνδαλο απειλεί τα θεμέλια της καθολικής εκκλησίας στη Γαλλία. Κάθε χρόνο από το 1950 μέχρι σήμερα βιάζονταν 3.086 παιδιά από ιερείς της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας. Το σύνολο των παιδιών που βιάστηκαν τα τελευταία 70 χρόνια ξεπερνά τα 216.000.



Την αποκάλυψη κάνει μετά από 2,5 χρόνια εντατικών ερευνώ στους κόλπους της εκκλησίας ο πρόεδρος της επιτροπής που ερευνούσε τους βιασμούς, Ζαν Μάρκ Σοβέ. Ο κ. Σοβέ υποστήριξε ότι η έκθεση βασίζεται σε επιστημονική έρευνα η οποία διαπίστωσε ότι οι βιασμοί διαπράχθηκαν από ιερείς και άλλους κληρικούς καθώς και μη θρησκευόμενους που όμως εμπλέκονται στην εκκλησία.



Η έκθεση έχει συνολικά 2.500 σελίδες και περιγράφει αναλυτικά χρόνο με το χρόνο και περιοχή με την περιοχή τους βιασμούς και τις σεξουαλικές κακοποιήσεις των ανηλίκων στη Γαλλία.

Εντόπισε μάρτυρες και θύματα, έκανε συνεντεύξεις, μίλησε με ιερείς, και άνοιξε μάλιστα για το λόγο αυτό και μια τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών η οποία δέχτηκε περισσότερες από 6.500 κλήσεις.



Και όλα αυτά λίγο μετά την καταδίκη του ηλικιωμένου Μπερνάρ Πρεϊνά ο οποίος καταδικάστηκε πέρυσι για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης πέντε ετών. Παραδέχτηκε ότι κακοποίησε περισσότερα από 75 αγόρια για δεκαετίες.



«Οι συνέπειες είναι πολύ σοβαρές. Περίπου το 60% των ανδρών και των γυναικών που κακοποιήθηκαν αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στη συναισθηματική ή σεξουαλική τους ζωή», είπε ο πρόεδρος της επιτροπής.



Από την πλευρά του ο Ολιβιέ Σαβινιάκ, επικεφαλής της ένωσης θυμάτων «Parler et Revivre» (Μιλήστε και Ζήστε ξανά), είπε πως η «υψηλή αναλογία θυμάτων ανά θύτη είναι ιδιαίτερα τρομακτική για τη γαλλική κοινωνία, για την Καθολική Εκκλησία».

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