ΟΠΑΠ Game Time ΜΠΑΣΚΕΤ: Ο Παύλος Γαλακτερός για τις ελληνικές ομάδες στη 2η αγωνιστική της Euroleague

Αναλύει τους αγώνες Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ – Φενερμπαχτσέ και Ολυμπιακός – Ρέαλ Μαδρίτης

Οι ελληνικές ομάδες αγωνίζονται εντός έδρας στη 2η αγωνιστή της Euroleague και η εβδομαδιαία εκπομπή ΟΠΑΠ Game Time ΜΠΑΣΚΕΤ φιλοξενεί τον Παύλο Γαλακτερό.

Ο γιός του πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα, Νάσου Γαλακτερού, μιλάει για τους αγώνες Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ-Φενερμπαχτσέ στο ΟΑΚΑ (Πέμπτη, στις 21:00) και Ολυμπαικός-Ρέαλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ (Παρασκευή, στις 21:00) και εξηγεί γιατί οι γηπεδούχοι έχουν το προβάδισμα για την νίκη.

«Ο κόσμος θα κάνει τη διαφορά στο ΟΑΚΑ» τονίζει για τη μάχη του «εξάστερου» με τη Φενερμπαχτσέ. «Η απώλεια του Σπανουλή είναι μεγάλη αλλά υπάρχουν ο Σλούκας και Πρίντεζης που μπορούν να οδηγήσουν τον Ολυμπιακό στην επιτυχία» αναφέρει για το ματς των «ερυθρολεύκων» με τη Ρεάλ Μαδρίτης.