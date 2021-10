Συντετριμμένος φέρεται να είναι ο ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν μετά την τραγωδία που σημειώθηκε στα γυρίσματα της ταινίας Rust.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο Μπάλντουιν πυροβόλησε με όπλο – ρέπλικα που υποτίθεται πως είχε άσφαιρα με αποτέλεσμα να σκοτωθεί η 42χρονη Χαλίνα Χάτσινς, που εργαζόταν στην ταινία ως διευθύντρια φωτογραφίας και να τραυματιστεί σοβαρά ο σκηνοθέτης της ταινίας, Τζόελ Σόουζα.

Φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας μετά το τραγικό περιστατικό δείχνουν τον Μπάλντουιν σε πολύ κακή κατάσταση.

Στη μία φωτογραφία ο Μπάλντουιν εμφανίζεται να κλαίει, εμφανώς σοκαρισμένος, την ώρα που κρατά ένα κινητό τηλέφωνο στα χέρια του σε ένα πάρκινγκ στη Σάντα Φε, στο Νέο Μεξικό. Το σημείο βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου γίνονταν τα γυρίσματα της νέας του ταινίας Rust.

Σε μια δεύτερη φωτογραφία φαίνεται ο 68χρονος να έχει σκύψει το σώμα του μπροστά, έχοντας τα χέρια του στα γόνατα.

Δεν είχε άσφαιρα…

Η Χαλίνα Χάτσινς και ο Τζόελ Σόουζα «τραυματίστηκαν από σφαίρες όταν ο Άλεκ Μπάλντουιν πυροβόλησε με το πιστόλι που χρησιμοποιούσε για το γύρισμα» της ταινίας Rust, η οποία παράγεται για λογαριασμό του Netflix, ανέφεραν οι υπηρεσίες του σερίφη της κομητείας Σάντα Φε, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Αλαμπουκέρκι αλλά υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ ο σκηνοθέτης της ταινίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Σάντα Φε όπου νοσηλεύεται στην Εντατική, αλλά η κατάσταση της υγείας του δεν είναι γνωστή. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του σερίφη που επικαλέστηκε το Hollywood Reporter, ο σκηνοθέτης είναι σε «κρίσιμη κατάσταση».

Δεν είναι ακόμη σαφείς οι συνθήκες υπό τις οποίες ο Άλεκ Μπάλντουιν πυροβόλησε, τραυματίζοντας θανάσιμα την διευθύντρια φωτογραφίας της ταινίας. Η μέχρι στιγμής εκδοχή είναι πως το όπλο εκπυρσοκρότησε. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του σερίφη, που επικαλέστηκε εκπρόσωπο της παραγωγής, επρόκειτο για «ατύχημα», καθώς αντί για άσφαιρα στο πιστόλι που χρησιμοποιούσε ο πρωταγωνιστής είχαν τοποθετηθεί αληθινές σφαίρες.

Ποια ήταν η Χαλίνα Χάτσινς

Γεννημένη στην Ουκρανία, μεγάλωσε σε μία στρατιωτική βάση στον Αρκτικό Κύκλο. Είχε σπουδάσει δημοσιογραφία και στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με βρετανικές παραγωγές ντοκιμαντέρ, ως μέλος της ομάδα έρευνας. Στην πορεία αποφάσισε να αλλάξει καριέρα, μετακόμισε στο Λος Άντζελες και το 2015 αποφοίτησε από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου.

Θεωρούνταν ως μία από τις πιο εξελίξιμες κινηματογραφίστριες και το 2018 είχε επιλεχθεί ως μία από τις Rising Stars του περιοδικού American Cinematographer .

Στο προφίλ της στο Instagram δημοσίευσε πολλές εικόνες αυτόν τον μήνα από το πλατό του «Rust», συμπεριλαμβανομένου ενός βίντεο την Τρίτη με την ίδια να ιππεύει ένα άλογο.

Μεταξύ άλλων ταινιών μεγάλου μήκους στις οποίες εργάστηκε περιλαμβάνονται το αστυνομικό δράμα του Michael Nell Blindfire (2020), η ταινία τρόμου της Cate Devaney The Mad Hatter (2021), το To the New Girl της Adriana González-Vega (2020) και η ταινία τρόμου Darlin’ (2019) της Pollyanna McIntosh.

Η ίδια αποκαλούσε τον εαυτό της «ανήσυχη και ονειροπόλα»…

