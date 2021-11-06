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06.11.2021 12:09

Σιέρα Λεόνε: Εικόνες αποκάλυψης μετά από έκρηξη βυτιοφόρου – 91 νεκροί (Videos)

06.11.2021 12:09
siera_leone_blast

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Ενενήντα ένας άνθρωποι σκοτώθηκαν, το βράδυ της Παρασκευής, όταν βυτιοφόρο που μετέφερε καύσιμα εξερράγη μετά από σύγκρουση, στην πρωτεύουσα της Σιέρα Λεόνε.

Η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τον απολογισμό των νεκρών, όμως ο διευθυντής του κεντρικού κρατικού νεκροτομείου στο Φριτάουν δήλωσε πως μετά την έκρηξη μεταφέρθηκαν εκεί 91 πτώματα.

Στα θύματα περιλαμβάνονται άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί για να μαζέψουν καύσιμα που διέρρεαν από το όχημα, ανέφερε σε καταχώρισή της στο Facebook η Ιβόν Άκι-Σόγερ, δήμαρχος αυτής της πόλης-λιμάνι.

«Ένα τρομερό δυστύχημα»

«Έχουμε τόσες απώλειες, καμένα πτώματα», λέει η Μπρίμα Μπουρές Σεσέ, επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών, σε βίντεο από τον τόπο του δυστυχήματος που αναρτήθηκε στο Ίντερνετ. «Είναι ένα τρομερό, τρομερό δυστύχημα».

Εικόνες που αναρτήθηκαν ευρύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν καμένα πτώματα να κείτονται στους δρόμους ενώ φαίνεται να καίγονται καταστήματα και σπίτια σε κοντινή απόσταση. Το Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να επιβεβαιώσει τη αυθεντικότητα των εικόνων.

https://twitter.com/instablog9ja/status/1456894710375665666?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1456894710375665666%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.skai.gr%2Fnews%2Fworld%2Feikones-pokalypsis-sti-siera-leone-meta-apo-ekriksi-vytioforou-84-nekroi-video

Η Άκι-Σόγερ χαρακτήρισε «φρικτά» τα βίντεο και τις φωτογραφίες.

Άγνωστη η έκταση των ζημιών

Η δήμαρχος δήλωσε πως η έκταση των ζημιών δεν είναι ακόμη σαφής και πρόσθεσε πως η αστυνομία και ο αντιδήμαρχος βρίσκονται επιτόπου για να βοηθήσουν τους αξιωματούχους της διαχείρισης καταστροφών.

«Εκφράζω τη βαθιά μου συμπάθεια στις οικογένειες που έχασαν αγαπημένους τους και σ’ αυτούς που ακρωτηριάστηκαν» ως αποτέλεσμα της έκρηξης, έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος Τζούλιους Μαάντα Μπίο.

«Η κυβέρνησή μου θα κάνει τα πάντα για να υποστηρίξει τις πληγείσες οικογένειες», πρόσθεσε.

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