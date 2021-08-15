Λίβανος: Εξερράγη βυτιοφόρο με περιζήτητα καύσιμα – Τουλάχιστον 28 νεκροί (Video)

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Τουλάχιστον 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τουλάχιστον επτά τραυματίστηκαν όταν εξερράγη βυτιοφόρο φορτηγό που μετέφερε καύσιμο στην περιφέρεια Ακάρ, μια από τις φτωχότερες περιοχές του Λιβάνου.

Στρατιωτικές πηγές και πηγές ασφαλείας ανέφεραν ότι μαυραγορίτες είχαν κρύψει το βυτιοφόρο για να μοιράσουν βενζίνη σε κατοίκους, εν μέσω σοβαρών έλλειψεων καυσίμων, που οδήγησαν σε μεγάλες ουρές στα βενζινάδικα και εκτεταμένες διακοπές λειτουργίας.

Περίπου 200 άνθρωποι ήταν κοντά τη στιγμή της έκρηξης, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες. Μεταξύ των θυμάτων ήταν προσωπικό του στρατού και των δυνάμεων ασφαλείας.

«Υπήρξε αλλοφροσύνη και διαφωνίες. Ακούστηκαν πυροβολισμοί που ίσως να οδήγησαν στην έκρηξη», δήλωσε πηγή ασφαλείας.

Ωστόσο, το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Al-Jadeed ανέφερε από αυτόπτες μάρτυρες ότι προκλήθηκε από άτομο που άναψε αναπτήρα.

«Υπήρχαν εκατοντάδες συγκεντρωμένοι εκεί, ακριβώς δίπλα στη δεξαμενή, και ο Θεός ξέρει μόνο τι τους συνέβη», είπε τραυματίας με το πρόσωπο και το σώμα καλυμμένο με γάζες.

Ο πατέρας ενός άλλου τραυματία στο νοσοκομείο είπε ότι είχε δύο άλλους γιους που ακόμα δεν είχαν εντοπιστεί.

Εξαγριωμένοι κάτοικοι στο Ακκάρ συγκεντρώθηκαν στο σημείο και έβαλαν φωτιά σε δύο φορτηγά. Σύμφωνα με το Reuters, πυρπόλησαν και το σπίτι ιδιοκτήτη βυτιοφόρων.

Με τον Λίβανο να βρίσκεται σε βαθιά οικονομική κρίση, τα νοσοκομεία έχουν προειδοποιήσει ότι η έλλειψη καυσίμων οδηγεί άμεσα σε διακοπή λειτουργίας, ενώ ήδη λιγοστεύουν τα φάρμακα και άλλα βασικά είδη.

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