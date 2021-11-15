Καρκίνος στο πάγκρεας: Χρυσό μετάλλιο σε φοιτητές του ΑΠΘ που δημιούργησαν εργαλείο έγκαιρης ανίχνευσης

Χρυσό μετάλλιο κέρδισε η φοιτητική διεπιστημονική ομάδα του ΑΠΘ «iGEM Thessaloniki» στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας «iGEM 2021», για το πρότζεκτ «METIS» (MiRNA Expression Toehold Investigation System), το οποίο είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο για την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου που παγκρέατος, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα διαγνωστικά κέντρα.

Στόχος της Oμάδας είναι να δώσει λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα που εμφανίζεται σήμερα στην κλινική πράξη και είναι η αδυναμία των διαγνωστικών μεθόδων να ανιχνεύσουν έγκαιρα την ύπαρξη του καρκίνου στο πάγκρεας, που οδηγεί σε αποτυχημένες θεραπευτικές προσεγγίσεις και τελικά σε μεγάλο ποσοστό θνησιμότητας.

Στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό συμμετείχαν 352 ερευνητικές ομάδες από κορυφαία πανεπιστήμια (ΜΙΤ, Cambridge, Oxford, Harvard κ.ά.) 40 χωρών και η αξιολόγηση έγινε από 152 κριτές παγκοσμίου φήμης. Η ομάδα «iGEM Thessaloniki» έχει καταφέρει και αποσπά διακρίσεις σε κάθε συμμετοχή της στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό, καθώς το 2017 βραβεύτηκε με το χρυσό μετάλλιο, το 2018 κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο και το 2019 το χρυσό μετάλλιο.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι για τη συμμετοχή μας σε αυτό το όμορφο ταξίδι του διαγωνισμού iGEM. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πολύ το Πανεπιστήμιο και τον επιστημονικό υπεύθυνο της Ομάδας μας, που μας βοήθησαν να πραγματοποιήσουμε την ιδέα μας, καθώς και τους χορηγούς μας για τη στήριξή τους. Ελπίζουμε πολλοί συμφοιτητές μας να ζήσουν αυτή την εμπειρία», δήλωσαν τα μέλη της φοιτητικής ομάδας του ΑΠΘ «iGEM Thessaloniki 2021».

«Ήταν μια επίπονη προσπάθεια υψηλού βαθμού καινοτομίας και διεπιστημονικότητας, όπου η συνεργασία των μελών της Ομάδας επέτρεψε στο πρότζεκτ “METIS” να επιτύχει σε όλη την πορεία του, τόσο στο επίπεδο της ιδέας, οργάνωσης, εκτέλεσης, διαχείρισης και προβολής, όσο όμως και στην τελική στόχευση που αποτυπώνεται με τη βράβευση του χρυσού μεταλλίου στον τελικό διαγωνισμό», σημείωσε ο επιστημονικός υπεύθυνος της ομάδας «iGEM Thessaloniki 2021», αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΑΠΘ Ιωάννης Σ. Βιζιριανάκης.,

Ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, με αφορμή την παγκόσμια διάκριση της φοιτητικής ομάδας δήλωσε: «Η ισχυρή παρουσία της iGEM Thessaloniki στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό και το γεγονός ότι σε κάθε συμμετοχή της επιτυγχάνει πάντα τους στόχους της και αποσπά σημαντικές διακρίσεις, καταδεικνύουν, εκτός από την επιτυχημένη πορεία της Ομάδας, την υψηλού επιπέδου κατάρτιση των φοιτητών μας και του σημαντικού έργου που επιτελείται στο ΑΠΘ».

H εντεκαμελής ομάδα που δημιούργησε το νέο εργαλείο για την αντιμετώπιση του καρκίνου αποτελείται από τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΑΠΘ Χαράλαμπο Αναγνωστάκι, Δανάη-Ελένη Βεργίνη, Μαρία Κοσμίδου, Κωνσταντίνα Τσουδερού, του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ Δημήτρη Τρυγωνιάρη, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, Άννα Βαρβάρη και Αλέξανδρο Τσιγγίλη, του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ Εμμανουήλ Χατζηχριστοφή, του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ Παναγιώτη Βαλατσό, και του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, Αναστασία Θεοδοσιάδου. Επίσης, στην ομάδα συμμετέχει η απόφοιτη του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ Άννα Αναστασίου.

